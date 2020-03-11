Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) просит правительства европейских стран обеспечить проведение чемпионата Европы-2020 согласно расписанию, несмотря на вспышку коронавируса.
Как пишет Associated Press, УЕФА, основываясь на рекомендациях, полученных от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), считает, что города могут принимать матчи Евро-2020, если у них есть медицинская инфраструктура для лечения пациентов от COVID-19.
Чемпионат Европы пройдёт в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля.
Ранее сообщалось, Федерации футбола нескольких стран обратились к руководству УЕФА с просьбой о переносечемпионата Европы по футболу 2020 года из-за коронавируса. В свою очередь, УЕФА не видит смысла переносить чемпионат Европы по футболу 2020 года из-за коронавируса, писал NEWS.ru.
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