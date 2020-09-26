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Футбол

УЕФА планирует провести матчи сборных Армении и Азербайджана по расписанию

20:42, 28 сентября 2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что они планируют провести октябрьские матчи сборных Армении и Азербайджана в Лиге наций по расписанию, несмотря на военные действия на территории двух государств.

УЕФА внимательно следит за ситуацией, и все предстоящие матчи планируется провести в соответствии с расписанием, — сообщили в УЕФА.

Армения и Азербайджан ввели военное положение из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Матч Армения — Грузия назначен на 11 октября, а сборная Азербайджана принимает дома команду Кипра 13 октября.

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