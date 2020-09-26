УЕФА планирует провести матчи сборных Армении и Азербайджана по расписанию

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым вызвал для подготовки на октябрьские матчи Лиги наций УЕФА с Турцией и Венгрией и на контрольную игру со Швецией 25 футболистов, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Среди вратарей числятся Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Cослан Джанаев (ФК «Сочи»), Антон Шунин («Динамо», Москва). Защитниками, которые вызваны для подготовки к играм, стали Илья Кутепов, Георгий Джикия ( оба —...