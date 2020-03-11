https://static.news.ru/photo/dd9d6cfa-63af-11ea-87e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: sevillafc.eng/facebook.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил матч 1/8 финала Лиги Европы между испанской «Севильей» и итальянской «Ромой».

Также не состоится матч «Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания), говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Решение принято в связи с наложенными испанскими властями ограничений на передвижение между Испанией и Италией из-за коронавируса. Матчи должны были пройти 12 марта.

Футбольный клуб «Хетафе» отказался лететь в Милан на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Интера» из-за коронавируса, писалNEWS.ru. В свою очередь, «Севилья» отказалась давать «Роме» разрешениена въезд в страну.

За два месяца эпидемии в мире коронавирусом заразились более 114 тысяч человек. Скончались более 4 тысяч, выздоровели более 64 тысяч заразившихся. Жертвами вируса чаще становятся люди старше 50 лет.