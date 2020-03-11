Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил матч 1/8 финала Лиги Европы между испанской «Севильей» и итальянской «Ромой».
Также не состоится матч «Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания), говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.
Решение принято в связи с наложенными испанскими властями ограничений на передвижение между Испанией и Италией из-за коронавируса. Матчи должны были пройти 12 марта.
Футбольный клуб «Хетафе» отказался лететь в Милан на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Интера» из-за коронавируса, писалNEWS.ru. В свою очередь, «Севилья» отказалась давать «Роме» разрешениена въезд в страну.
За два месяца эпидемии в мире коронавирусом заразились более 114 тысяч человек. Скончались более 4 тысяч, выздоровели более 64 тысяч заразившихся. Жертвами вируса чаще становятся люди старше 50 лет.
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