Фото: Jan Huebner/www.imago-images.de/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может провести решающие матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов в формате «Финала четырёх».

«Финал четырёх» предполагает проведение по одному полуфинальному матчу вместо серий из двух игр и финала в течение четырех дней в одном городе. Матчи Лиги чемпионов могут пройти в турецком Стамбуле, а Лиги Европы — в польском Гданьске, сообщает AS.

По данным источника, предложение будет представлено генеральным секретарём УЕФА Джорджио Маркетти на заседании, которое пройдёт 17 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что УЕФА 17 марта объявит о переносе чемпионата Европы — 2020 на 2021 год. По информации L'Equipe, УЕФА официально объявит о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы. Французское издание также сообщает, что УЕФА придётся договариваться с ФИФА, которая планирует летом 2021 года провести клубный чемпионат мира.

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