Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может провести решающие матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов в формате «Финала четырёх».
«Финал четырёх» предполагает проведение по одному полуфинальному матчу вместо серий из двух игр и финала в течение четырех дней в одном городе. Матчи Лиги чемпионов могут пройти в турецком Стамбуле, а Лиги Европы — в польском Гданьске, сообщает AS.
По данным источника, предложение будет представлено генеральным секретарём УЕФА Джорджио Маркетти на заседании, которое пройдёт 17 марта.
Ранее NEWS.ru писал, что УЕФА 17 марта
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