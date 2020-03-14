https://static.news.ru/photo/e4c1bad4-66ae-11ea-9fbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Huebner/www.imago-images.de/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может провести решающие матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов в формате «Финала четырёх».

«Финал четырёх» предполагает проведение по одному полуфинальному матчу вместо серий из двух игр и финала в течение четырех дней в одном городе. Матчи Лиги чемпионов могут пройти в турецком Стамбуле, а Лиги Европы — в польском Гданьске, сообщает AS.

По данным источника, предложение будет представлено генеральным секретарём УЕФА Джорджио Маркетти на заседании, которое пройдёт 17 марта.