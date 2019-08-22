Полузащитник футбольного клуба «Химки» Александр Трошечкин в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о переходе в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и победе над курским «Авангардом» в 1/32 финала Кубка России.

— Какую установку дал тренер перед игрой?

— Как и всегда. Играем на победу вне зависимости от того, какой соперник, в каком мы находимся состоянии и каким составом выходим. Главное — создавать постоянное давление, прессинг, что и принесло свои плоды.

— В этом сезоне ФНЛ вы уже встречались с «Авангардом». Как-то особенно готовились к матчу Кубка, или тренировки проходили по одной и той же системе?

— Сейчас тренировки немного скомканы из-за «тройника», поэтому, их было не так много. Получилось так, что к 1/32 Кубка мы готовились меньше, чем ко встрече с «Авангардом» в чемпионате ФНЛ. Плюс соперник видоизменил схему — в предыдущем матче они играли в другую. В поединке за выход в 1/16 Кубка они играли по старой схеме. Но мы всегда пляшем от своей игры, как обычно, благодаря чему и достигли результата.

— В премьер-лиге вы выступали за «Ростов», потом за «Тосно», стали обладателем Кубка России. Как вы оказались в ФНЛ?

— После прошлого сезона я надеялся, что будет предложение из премьер-лиги, однако меня пригласили только на просмотр. Пройдя сборы, предложения я так и не получил, а ждать не видел смысла. Поэтому, выбрал для себя оптимальный вариант и перешёл в «Химки», чему я очень рад. Благодарен руководству и тренерскому штабу за то, что дождались меня. Надеюсь, что с командой у нас всё получится, и я оправдаю ожидания.

— В прошлом сезоне вы выступали за «Авангард». Легче ли было играть против соперника, которого прекрасно знаешь?

— Смешанные чувства. Необычно играть против бывшей команды. Но надо заметить, что «Авангард» кардинально изменился: новый тренер, некоторые ребята поменялись. У меня в Курске остались друзья. На поле, конечно, об этом забываешь, но за пределами я так же продолжаю общаться, как и раньше.

— Следующая игра Кубка России пройдёт с клубом из Российской премьер-лиги (РПЛ). Как будет проходить подготовка?

— Не знаю, тренерский штаб разберётся. Мы всегда действуем от своей игры. Будет интересно, как премьер-лига будет готовиться к нам.

— Сильно ли ощущаете разницу между играми ФНЛ и РПЛ?

— В «Химках» вообще не ощущается. Мне всё нравится. А так, различия большие в инфраструктуре. Уровень игроков в премьер-лиге немного выше за счёт легионеров, которые и создают разницу. А в остальном ФНЛ И РПЛ похожи друг на друга. Не скажу, что совсем одинаковые турниры, но общего много.

— В «Ростов» вы попали в 18 лет, дебютировав в премьер-лиге. Тогда вы тренировались под руководством Миодрага Божовича. Какой тактики он придерживался? Чему успел научить?

— У Божовича европейский подход. Он больше проводит тренировки «на расслабоне», если можно так сказать. То есть кроме самой тренировки он особо не контролировал команду, доверял футболистам.

Александр Трошечкин Александр Трошечкин/vk.com

— Не возникало дисбаланса из-за этого?

— Нет. Я думаю, что те, кого это может расслабить, в любом случае не будут соблюдать режим. А профессионалам без разницы, как к ним относиться. Они сами знают, что лучше для себя и как готовиться к тренировкам, играм и так далее. Имеет место быть такой подход. Он же до сих пор тренирует на высоком уровне. А это показатель.

— Каждый тренер по-своему видит специфику тренировок и игр. Вы прошли череду специалистов. Чей взгляд вам ближе всего?

— Андрея Викторовича Талалаева, конечно же. Я не могу по-другому сказать (смеётся).

— В чём его особенность?

— В его требовательности. Помимо тех требований, которые он нам выдвигает, интересна их форма. Это даёт плоды. Но это внутренняя кухня команды, о которой не могу говорить.

— Четыре года вы фактически не являлись игроком «Ростова», хоть права и принадлежали южному клубу. Не возникало ощущения, что команда не рассчитывала на вас?

— Это ощущение не покидало меня после ухода Божовича. Но осознание пришло гораздо позже, тем более в лицо мне говорили обратное. Я пытался найти игровую практику в других командах: где-то это получалось, как в Воронеже и Курске, а где-то нет, как в «Тосно». Права, действительно, принадлежали «Ростову», но теперь я полноценный игрок «Химок». Я доигрывал прошлый сезон в курском «Авангарде», уже покинув Дон. Надеюсь, встретиться с «Ростовом» в следующем этапе Кубка России. Очень бы хотелось сыграть против своей бывшей команды.