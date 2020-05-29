Клубы российской премьер-лиги в текущем сезоне заставили округлить глаза всех. Сначала московский «Спартак» объявил 31 июля о переходе на правах аренды полузащитника дортмундской «Боруссии» и, к слову, чемпиона мира-2014 в составе сборной Германии 29-летнего Андре Шюррле. Болельщики тогда его встретили с должным энтузиазмом, возлагая надежды, казалось, только на него: «Наконец-то трансфер», «Спаси нас», «Урааааааа», «Одна хорошая новость за год», «Надо беречь, а то играть больше некому», — и другие громкие фразы были написаны фанатами летом.
Кто же знал, что хавбек, выступавший в «Челси», «Вольфсбурге», «Фулхэме» и той же «Боруссии», не сможет проявить себя? Кто мог предположить, что сначала он свалится с бронхитом в октябре, затем — с травмой голеностопа на сборах в Катаре, в марте — с простудой, а вишенкой на торте станет очередное апрельское восстановление после той самой травмы голеностопа? Кто знал, что он так и не сможет стать наставником, учителем для молодых игроков атаки? Никто. Как итог: 13 игр в чемпионате России, один гол, две результативные передачи и три жёлтые карточки.
Все прекрасно понимают, что этот трансфер оказался провальным. Но зато болельщики перед стартом Премьер-лиги успели порадоваться, создав гигантскую очередь на автограф-сессии. В конце концов, не часто в нашем чемпионате увидишь чемпионов мира.
Шюррле не смог себя до конца раскрыть из-за возраста. Хотя, честно говоря, пока он был на поле, было видно, что это человек, который заслуженно имеет все титулы, которые есть в его арсенале. Он грамотный и техничный игрок, который резко отличался от коллег. Будь он на три-пять лет помоложе, Андре стал бы номером один в «Спартаке». Но физиология и возраст дают о себе знать. У многих получается ещё хуже, чем у Шюррле.
Вторым удивлением этого сезона стал февральский переход чемпиона мира 2018 года в составе национальной команды Франции Адиля Рами в «Сочи». Легендарный игрок: ноль игр, ноль забитых мячей, ноль голевых пасов и, соответственно, ноль ошибок. За три месяца, проведённых в России, в прямом эфире на своей странице в Instagram он признался, что так и не выучил имена одноклубников, называя каждого «Эй, бро».
Последние пару дней вокруг 34-летнего защитника ходит много слухов: по информации «
В любом случае, если сочинцам удастся доказать сокрытие травмы, то команда ничего не должна игроку. Наоборот, коллектив может обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой удержать выплаченную зарплату — опять же, по информации вышеупомянутого источника Рами не начислялись только игровые бонусы.
Опять же, это возрастной игрок. Никто не привозит 25-летних чемпионов мира, все приезжают на закате карьеры, причём ментально они понимают, что приехали просто доиграть и являются неким пиар-ходом. «Сочи» набирался очень быстро в пожарном порядке. В команде просто не досмотрели. Плюс его травма. Не исключаю, что Рами эмоционально не был готов, — сказал Червиченко.
Третье расстройство — Бенедикт Хёведес из «Локомотива», к которому, кстати, претензия-то одна — игрок просто отказался возвращаться в Москву из-за страха подвергнуть своё здоровье опасности. А действующий контракт рассчитан до 2022 года. В текущем сезоне РПЛ немец вышел на поле в 18 играх, не отличился ни голом, ни пасом, но выглядел-то в целом неплохо и выполнял задачу, которую перед ним ставил клуб, когда оформлял трансфер — укрепить центр обороны. Его поведение пока остаётся загадкой для всех, тем не менее руководство клуба готово к проведению диалога с защитником.
Сколько он выходил на поле, столько и показывал себя. Я думаю, в «Локомотиве» понимающие люди, которые осознают, что страх Бенедикта, как и многих других игроков, осознан, он где-то под коркой впитал, что у нас всё плохо, гораздо хуже, чем у них. Подсознательно не понимает, что на самом деле у нас лечение этой ерунды даже лучше, чем в других странах. Но это обычная боязнь человека, к этому надо подходить абсолютно житейски и нормально воспринимать, это пройдёт, просто не надо давить. Если устроить из этой ситуации сейчас «бодалово», то «Локомотив» сто процентов проиграет, потому что под этой гребёнкой общей эпидемии любые представители будут на стороне футболиста, — заключил специалист.
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