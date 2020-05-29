Клубы российской премьер-лиги в текущем сезоне заставили округлить глаза всех. Сначала московский «Спартак» объявил 31 июля о переходе на правах аренды полузащитника дортмундской «Боруссии» и, к слову, чемпиона мира-2014 в составе сборной Германии 29-летнего Андре Шюррле. Болельщики тогда его встретили с должным энтузиазмом, возлагая надежды, казалось, только на него: «Наконец-то трансфер», «Спаси нас», «Урааааааа», «Одна хорошая новость за год», «Надо беречь, а то играть больше некому», — и другие громкие фразы были написаны фанатами летом.

Кто же знал, что хавбек, выступавший в «Челси», «Вольфсбурге», «Фулхэме» и той же «Боруссии», не сможет проявить себя? Кто мог предположить, что сначала он свалится с бронхитом в октябре, затем — с травмой голеностопа на сборах в Катаре, в марте — с простудой, а вишенкой на торте станет очередное апрельское восстановление после той самой травмы голеностопа? Кто знал, что он так и не сможет стать наставником, учителем для молодых игроков атаки? Никто. Как итог: 13 игр в чемпионате России, один гол, две результативные передачи и три жёлтые карточки.

Все прекрасно понимают, что этот трансфер оказался провальным. Но зато болельщики перед стартом Премьер-лиги успели порадоваться, создав гигантскую очередь на автограф-сессии. В конце концов, не часто в нашем чемпионате увидишь чемпионов мира.

Шюррле не смог себя до конца раскрыть из-за возраста. Хотя, честно говоря, пока он был на поле, было видно, что это человек, который заслуженно имеет все титулы, которые есть в его арсенале. Он грамотный и техничный игрок, который резко отличался от коллег. Будь он на три-пять лет помоложе, Андре стал бы номером один в «Спартаке». Но физиология и возраст дают о себе знать. У многих получается ещё хуже, чем у Шюррле. Андрей Червиченко бывший владелец ФК «Спартак» (Москва) бывший владелец ФК «Спартак» (Москва)

Вторым удивлением этого сезона стал февральский переход чемпиона мира 2018 года в составе национальной команды Франции Адиля Рами в «Сочи». Легендарный игрок: ноль игр, ноль забитых мячей, ноль голевых пасов и, соответственно, ноль ошибок. За три месяца, проведённых в России, в прямом эфире на своей странице в Instagram он признался, что так и не выучил имена одноклубников, называя каждого «Эй, бро».

Последние пару дней вокруг 34-летнего защитника ходит много слухов: по информации « Спорт-Экспресса » клуб разорвал с ним соглашение из-за сокрытия серьёзной травмы колена при медосмотре. Француз называл это тендинитом, а как оказалось, ситуация там серьёзнее. Тем не менее, агент футболиста всё опровергает, а адвокат утверждает, что «Сочи» не платил зарплату, из-за чего, собственно, жалоба будет передана в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В любом случае, если сочинцам удастся доказать сокрытие травмы, то команда ничего не должна игроку. Наоборот, коллектив может обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой удержать выплаченную зарплату — опять же, по информации вышеупомянутого источника Рами не начислялись только игровые бонусы.

Опять же, это возрастной игрок. Никто не привозит 25-летних чемпионов мира, все приезжают на закате карьеры, причём ментально они понимают, что приехали просто доиграть и являются неким пиар-ходом. «Сочи» набирался очень быстро в пожарном порядке. В команде просто не досмотрели. Плюс его травма. Не исключаю, что Рами эмоционально не был готов, — сказал Червиченко.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Третье расстройство — Бенедикт Хёведес из «Локомотива», к которому, кстати, претензия-то одна — игрок просто отказался возвращаться в Москву из-за страха подвергнуть своё здоровье опасности. А действующий контракт рассчитан до 2022 года. В текущем сезоне РПЛ немец вышел на поле в 18 играх, не отличился ни голом, ни пасом, но выглядел-то в целом неплохо и выполнял задачу, которую перед ним ставил клуб, когда оформлял трансфер — укрепить центр обороны. Его поведение пока остаётся загадкой для всех, тем не менее руководство клуба готово к проведению диалога с защитником.