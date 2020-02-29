https://static.news.ru/photo/46c950fe-5ad7-11ea-932a-fa163e074e61_660.jpg Фото: US PIANESE/facebook.com

У трёх игроков и одного сотрудника итальянского футбольного клуба «Пьянезе», который выступает в Серии С, обнаружен коронавирус.

Сначала у одного футболиста клуба поднялась температура и после проведения обследования было выявлено заражение коронавирусом. Игрока госпитализировали в инфекционное отделение больницы в Сиене. Позднее коронавирус был обнаружен ещё у двоих футболистов и одного сотрудника команды. Футболисты находятся на домашнем карантине, у них нет никаких симптомов, сотрудник госпитализирован.

На данный момент все игроки, технический персонал и менеджеры, присутствовавшие на выездном матче на прошлых выходных, находятся на 15-дневном карантине у себя дома, никто из них не проявляет типичные симптомы коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.

«Пьянезе» занимает 19-е место в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии, набрав 24 очка в 27 матчах.

Ранее сообщалось, что два матча группового этапа женской баскетбольной Евролиги не состоятся из-за вспышки коронавируса, несмотря на то что ранее игры были перенесены из Италии в Словению, писал NEWS.ru.