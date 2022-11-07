Тренер Газзаев оценил возможность перехода Дзюбы в «Торпедо» Тренер Газзаев: Дзюба не рискнет переходить в «Торпедо», которое вылетает из чемпионата России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артём Дзюба

Артем Дзюба вряд ли перейдет в московское «Торпедо» после расторжения контракта с турецким клубом «Адана Демирспор», считает российский тренер Валерий Газзаев. По его словам, которые передает KP.RU, футболист не рискнет переходить в команду, которая вылетает из чемпионата России. Эксперт уточнил, что «Торпедо» нужно было бы приложить огромные усилия, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, но пока вероятность вылета команды почти стопроцентная.

Пойдет ли Дзюба в «Торпедо»? Дзюба — игрок с определенным мастерством. Насколько он рискнет перейти в вылетающую команду? А «Торпедо» на сегодняшний день почти со стопроцентной гарантией вылетает. Надо приложить огромные усилия, чтобы вторую часть чемпионата команда показала результаты. А сейчас в игре «Торпедо» чувствуется обреченность, — рассказал Газзаев.

Тренер также отметил, что игра «Торпедо» выглядит очень неубедительно. Он считает команду «твердым аутсайдером».

В 16 матчах чемпионата России «Торпедо» одержало одну победу и три раза сыграло вничью. С шестью очками черно-белые замыкают турнирную таблицу РПЛ. От зоны стыковых матчей команду отделяет шесть очков.

6 ноября стало известно, что российский нападающий Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Контракт футболиста с «Аданой» был рассчитан до 30 июня 2023 года. В составе турецкого клуба экс-игрок «Зенита» провел лишь пять матчей, забив один гол. На текущий момент «Адана» занимает четвертое место в таблице чемпионата Турции с 23 очками в копилке после 12 сыгранных туров.