Тедеско: по публикациям убедился, насколько обсуждаемым является «Спартак»

Не уверен, что смогу выделить именно три главных впечатления, но я всегда отдавал себе отчёт, насколько ответственна работа с таким клубом, как «Спартак». Не очень хорошо пока читаю и говорю по-русски, но по многим публикациям в прессе имел возможность убедиться, насколько обсуждаемой командой является «Спартак». И, конечно, не могу не вспомнить наш матч в Казани — поддержка болельщиков там была потрясающей. Именно после таких игр отчётливо понимаешь, с каким великим клубом ты работаешь. И это придаёт сил, эмоций и постоянно мотивирует к дальнейшему развитию, — сказал тренер на пресс-конференции, отвечая на вопрос NEWS.ru.