По окончании встречи очередного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на «Открытие Арене» с журналистами посредством видеосвязи пообщались главный тренер столичного «Спартака» Доменико Тедеско и наставник ФК «Тамбов» Сергей Первушин.

Тедеско: 20 часов в сутки думаю о команде

Тренер «красно-белых» признался, что разочарован результатом сегодняшней игры.

В первом тайме мы контролировали ход матча и забили один мяч. Надо было забивать второй. Этого нам не хватает. Во второй половине встречи совершили глупую ошибку, которая привела к результативной контратаке соперника. Потом, правда, забили второй мяч, и надо было развивать успех, поскольку после этого у нас были три или четыре хорошие возможности, когда мы выбегали «три в два» и «четыре в три». Можно было забивать третий и ставить точку в игре, но этого не произошло. Пропустили гол со штрафного, потом был пенальти в наши ворота. Пропускать дома три гола от «Тамбова» очень больно. Все разочарованы, — отметил наставник.

— Показалось, что несколько раз по ходу матча вы говорили что-то судье, и после окончания матча вы с одним из арбитров бригады о чём-то беседовали. О чём же?

— Не буду оценивать судейство. Я очень устал говорить о судьях. Лучше буду говорить о футболе.

— Удивило, что вы заменили Джордана Ларссона сразу после того, как он забил второй мяч. Не считаете, что это была ошибка? И замена неплохо игравшего Зелимхана Бакаева тоже. Они создавали моменты, всё было неплохо, но вы убрали с поля атакующих игроков.

— Я понимаю ваше недоумение, но у вас нет полной картины происходящего в команде. Вы ведь не бываете на тренировках и не знаете, что врачи проводят определённые исследования с ребятами по утрам. У Ларссона на протяжении этой недели были проблемы с мышцами. Если бы я не сделал эту замену, он мог бы «порваться», получить травму в ходе игры. Это тонкая материя, особенно когда приходится играть в плотном графике. Мы стараемся максимально сохранить ребят в строю. Если честно, планировали менять Ларссона ещё раньше, но почувствовали, что у него идёт игра — и он забил мяч. Его замена на Эсекьеля Понсе была оправданна и эффективна. Понсе — отличный игрок, который может создать угрозу в атаке, и он провёл хороший матч.

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— До вашего прихода в команду у «Спартака» было много проблем в обороне. Вам удалось их решить, и основные проблемы в последнее время у «красно-белых» просматривались в организации атакующих действий. Но в поединке с «Тамбовом» мы снова увидели ужасную игру в обороне. Не кажется ли вам, что «Спартак» ходит по замкнутому кругу? И ещё один вопрос: в последних матчах много жёлтых карточек у защитников, они пропускают матчи из-за дисквалификаций. Видите ли вы прямую связь с провальной игрой «Спартака» в обороне?

— Начну со второго вопроса. Мы действительно получаем много жёлтых карточек. В каждом матче, если игрокам «Спартака» дают три карточки, мы считаем, что игра удалась. Это непросто и подкашивает наши ряды. Вот и после предупреждения, полученного с «Тамбовом», Самюэль Жиго не сможет играть следующий матч, а Александр Соболев с Бакаевым «висят» на карточках, то есть следующее такое наказание будет чревато пропуском игры. Да, ещё и Павел Маслов получил четыре предупреждения за пять матчей. Я не хочу комментировать, почему это происходит, но это факт. Я ещё до коронавирусного перерыва в чемпионате говорил об этой ситуации, но факт остаётся фактом.

Что касается нашей игры в обороне, то мы выглядели неплохо в плане владения мячом. И это непросто делать против таких команд, как «Тамбов», которые глубоко «садятся» в оборону. Мы пропустили после ошибки первый гол, а второй и третий пропущенные мячи со штрафного и пенальти ещё предстоит разбирать. Но обычно мы не пропускаем так много. С «Уфой» пару туров назад сыграли 0:0. После прошлой игры вы жаловались, что «Спартак» плохо играл в атаке, но я всегда говорил, что это неразделимые вещи. Нужно сохранять баланс, и сегодня мы не смогли это сделать.

— У спартаковских болельщиков сейчас негативное настроение. Они говорят, что не стали бы возражать, если бы главный тренер был уволен. У вас есть рецепт, как вернуть их доверие?

— Я верю в команду, знаю, что ребята хорошо работают, и понимаю настроение болельщиков, их расстройство. Могу сказать, что я делаю всё от меня зависящее в плане той части своей работы, на что могу повлиять. Я 20 часов в сутки думаю о команде, что делать, как её мотивировать, как разобрать игру соперника. Это непростой сезон, и мы будем рады, когда он закончится.

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— Сейчас для вас непростой период. Чувствуете поддержку владельца «Спартака» Леонида Федуна? Когда с ним общались в последний раз и о чём говорили?

— При всём уважении к вам, независимо от того, выигрывает «Спартак» или проигрывает, вы всегда задаёте провокационные вопросы. Это как интересоваться, о чём вас утром первым делом спросила жена. Но мой ответ будет один и тот же. О чём я говорю с владельцем клуба или генеральным директором, это останется между нами. «Спартак» — это тоже семья, и было бы неправильно делать достоянием общественности всё то, что в ней говорится и происходит.

Первушин: сто процентов мы недооцениваем своих тренеров

По словам наставника «Тамбова», было понятно, что игра предстоит тяжёлая.

Соперник очень достойный, красивый стадион. Здесь вдвойне приятно выигрывать. Тем более после трёх поражений подряд для нас это глоток свежего воздуха, — подчеркнул тренер.

— В последних трёх матчах ваша команда трижды первой пропускала, потом отыгрывалась и сразу опять пропускала. Против «Спартака» повторилось то же самое. За счёт чего футболисты не сложили руки и продолжили забивать?

— Сказал ребятам, что бесконечно так не может продолжаться, надо выкладываться на тренировках и в играх, и рано или поздно результат придёт, что сегодня и произошло.

— Ваш спартаковский коллега Доменико Тедеско считается одним из самых прогрессивных тренеров в Европе, а «Тамбов» с его ограниченными ресурсами «красно-белых» обыграл. Можно сказать, что это ответ российской тренерской школы зарубежной?

— Сто процентов мы недооцениваем своих тренеров. Вы всё правильно сказали.

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— Показалось, что Тедеско предъявлял вам какие-то претензии на протяжении матча, что ваши игроки затягивают игру. Такое действительно было?

— Я не обращал на это внимание. Для меня главным было, что мои футболисты делают на поле. Но даже если Тедеско что-то и сказал мне — ничего страшного.

— Как можете оценить ту игру, которую показывал «Спартак»? Насколько легко вам было готовиться к этой команде?

— По последним результатам было понятно, что «Спартак» хорош в быстрых атаках, потому что имеет в своём ряду классных и быстрых футболистов. Было понимание, что если лишим соперника пространства, то у него будут проблемы. Так и произошло.