Суперкубок России по футболу 2020 года может пройти зимой за рубежом

https://static.news.ru/photo/c48cba1e-bde0-11ea-a9f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коммерческий директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Павел Суворов рассказал, что в данный момент обсуждается вопрос проведения матча за Суперкубок России по футболу.

Отмечается, что окончательного решения по времени и месту проведения матча пока нет, однако он точно не пройдёт в ближайшее межсезонье. На данный момент рассматриваются различные варианты проведения Суперкубка во время зимнего перерыва.

Место проведения обусловлено в первую очередь логистической, маркетинговой и финансовой составляющими, поэтому пока работаем над всеми вариантами, заграницу не исключаем, — цитирует Суворова ТАСС.

Обычно матч за Суперкубок России проходит в июле.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука признали лучшим футболистом в РПЛ по итогам июня. Его кандидатуру единогласно поддержали эксперты основного телевещателя, представители РПЛ и болельщики. В голосовании болельщиков, которое прошло на официальной странице лиги во «ВКонтакте», за форварда отдали 44,1% голосов.