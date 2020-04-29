Старт футбольной Лиги наций будет перенесён из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/5268d0a2-8a10-11ea-bb93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Начало футбольного турнира Лига наций, которое изначально запланированные на сентябрь и октябрь, будет перенесено из-за коронавируса.

Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает два варианта календаря международных игр. В первом случае, в ноябре-декабре 2020 года в каждой стране будет проведено от трёх до шести игр. Во-втором, рассматривается возможность создания дополнительных окон для проведения игр сборных в ноябре 2020 года, а также марте, июне и сентябре 2021 года, сообщает Independent.

Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация Аргентины (AFA) официально объявила о досрочном завершении текущего сезона из-за пандемии коронавируса. По итогам прошедшего и следующего сезонов команды не будут вылетать из высшего дивизиона, писал NEWS.ru.