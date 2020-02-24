https://static.news.ru/photo/d758a3f6-56ed-11ea-8262-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Начало чемпионата Южной Кореи по футболу перенесли на неопределённый срок из-за распространения в стране коронавируса.

Изначально первый тур чемпионата был запланирован на 29 февраля. Новая дата начала турнира будет объявлена позже, сообщает пресс-служба «Кей-лиги».

Помимо этого, Федерация футбола Южной Кореи приняла решение проводить домашние матчи Лиги чемпионов Азии с участием команд страны без зрителей.

Ранее три матча чемпионата Италии по футболу были перенесены на неопределённый срок из-за вспышки коронавируса. Министр спорта Винченцо Спадафора решил отменить все спортивные мероприятия, запланированные на 23 февраля в регионах Венето и Ломбардия, писал NEWS.ru.