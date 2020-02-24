Начало чемпионата Южной Кореи по футболу перенесли на неопределённый срок из-за распространения в стране коронавируса.
Изначально первый тур чемпионата был запланирован на 29 февраля. Новая дата начала турнира будет объявлена позже, сообщает пресс-служба «Кей-лиги».
Помимо этого, Федерация футбола Южной Кореи приняла решение проводить домашние матчи Лиги чемпионов Азии с участием команд страны без зрителей.
Ранее три матча чемпионата Италии по футболу были перенесены на неопределённый срок из-за вспышки коронавируса. Министр спорта Винченцо Спадафора решил отменить все спортивные мероприятия, запланированные на 23 февраля в регионах Венето и Ломбардия, писал NEWS.ru.
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