Стало известно, сколько билетов продали на матч за Суперкубок России На матч за Суперкубок России продали 25 000 билетов

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Игроки ФК «Краснодар» и «Зенит»

На розыгрыш за Суперкубок России продали уже 25 000 билетов, пишет «РБ». Уточняется, что матч по футболу состоится 13 июля в Волгограде.

По данным издания, за первый трофей нового сезона будут бороться «Зенит» и «Краснодар». Обычно в матче за Суперкубок встречаются обладатель Кубка страны и победитель чемпионата России, однако в этом году есть изменения.

Дело в том, что в прошлом сезоне обе эти награды забрал «Зенит», поэтому соперником этого футбольного клуба в этот раз станет «Краснодар». Эта команда в предыдущем сезоне забрала впервые в истории серебряную медаль.

Ранее сборная Испании по футболу повторила достижение россиян по числу ударов по воротам соперника на протяжении тайма в рамках чемпионата Европы. Так, 30 июня в первой половине матча 1/8 финала против Грузии испанцы ударили по воротам 17 раз. До этого рекорд европейских чемпионатов по данному показателю удерживала сборная России. На Евро-2008 россияне 17 раз пробили по воротам шведской сборной.

До этого стало известно, что главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин останется на этой должности еще на четыре года, он продлил соответствующий контракт с Российским футбольным союзом. Новое соглашение будет действовать до середины лета 2028 года.