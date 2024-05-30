Стало известно, кто выиграл футбольную Лигу конференций Футболисты «Олимпиакоса» победили «Фиорентину» и выиграли Лигу конференций

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Греческий «Олимпиакос» в Афинах в дополнительное время со счетом 1:0 обыграл итальянскую «Фиорентину» в финальном матче футбольной Лиги конференций. Единственный гол на 116-й минуте забил Аюб Эль-Кааби.

Еврокубок достался греческим футболистам впервые. Ранее до финала Лиги чемпионов удавалось добраться «Панатинаикосу» в сезоне-1970/71. Он проиграл нидерландскому «Аяксу» (0:2).

«Фиорентина» завоевала Кубок обладателей кубков в 1961 году. Итальянский клуб в пятый раз уступил в финале еврокубковых турниров. В минувшем году «Фиорентина» также выходила в финал, но проиграла английскому «Вест Хэму» (1:2).

Лига конференций проводилась в третий раз и считается третьим по силе еврокубковым турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Первым обладателем трофея в сезоне-2021/22 стала итальянская «Рома», обыгравшая в финале нидерландский «Фейенорд» со счетом 1:0. Российские клубы отстранены от участия в еврокубках решением Союза европейских футбольных ассоциаций из-за ситуации на Украине. Финал Лиги конференций в сезоне-2024/25 примет польский город Вроцлав.

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили ранее допустил, что футболист Артем Дзюба после завершения спортивной карьеры может проявить себя на телевидении. Тот уже участвовал в съемке рекламы. Ветеран «Спартака» предположил, что Дзюба будет пользоваться своей футбольной славой, чтобы максимально заработать на других мероприятиях.