Стало известно, как интимное видео Дзюбы попало в Сеть

https://static.news.ru/photo/4bafbda8-21d6-11eb-8a1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Журналисты узнали, как видеоролик интимного характера с участием нападающего петербургской футбольной команды «Зенит» попал в Интернет.

Данные со смартфона спортсмена утекли несколько недель назад. При этом похитители информации не предъявляли никаких требований, а просто опубликовали ролик.

Сам футболист удалил часть данных со своего телефона, когда узнал о взломе. Однако он был готов к появлению ролика в Сети, передаёт «Газета.Ru».

Интимное видео, предположительно, с Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул.

Публичные люди разделились на два лагеря: кто-то высказал своё негодование после видео, а кто-то заступился за спортсмена. Среди защитников оказалась Светлана Лобода, писал NEWS.ru.