Стало известно, чем ужинает Криштиану Роналду

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Запасной вратарь «Манчестер Юнайтед» Ли Грант рассказал, чем поужинал нападающий клуба Криштиану Роналду. Слова голкипера приводит talkSPORT. Оказалось, что португалец придерживается правильного питания. Спортсмен отдал предпочтение киноа и авокадо, а не яблочному пирогу. Многих его коллег удивил такой набор продуктов.

Вечер пятницы, отель. Обычно, заканчивая ужин, можно позволить себе яблочный пирог, брауни или ещё что-нибудь. И ни один игрок ни к чему такому не прикоснулся. Все смотрели, что там в тарелке у Криштиану? Что в ней было? Киноа, авокадо и пара сваренных вкрутую яиц, — сказал Грант.

âOn Fridayâs you finish your dinner & you have a few cheat food out.â



âNot one player touched the crumble & custard because everyone was looking at Cristianoâs plate!â



Lee Grant tells the story of how Cristiano Ronaldoâs presence put #MUFC players off of dessert pic.twitter.com/NGciSvzuVP — talkSPORT (@talkSPORT) September 12, 2021

Вратарь добавил, что 36-летний Роналду находится в потрясающей форме, у него самое стройное тело в команде после самого Гранта.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. В первом же матче после возвращения он забил два мяча и помог клубу обыграть «Ньюкасал» со счётом 4:1.

До возвращения в «Манчестер Юнайтед» Роналду выступал за «Ювентус» (2018–2021) и «Реал» (2009–2018). В прошлом сезоне португалец отметился 29 голами в чемпионате Италии.