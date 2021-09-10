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Стало известно, чем ужинает Криштиану Роналду

12:02, 13 сентября 2021
Стало известно, чем ужинает Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фото: vk.com/cristiano
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Запасной вратарь «Манчестер Юнайтед» Ли Грант рассказал, чем поужинал нападающий клуба Криштиану Роналду. Слова голкипера приводит talkSPORT. Оказалось, что португалец придерживается правильного питания. Спортсмен отдал предпочтение киноа и авокадо, а не яблочному пирогу. Многих его коллег удивил такой набор продуктов.

Вечер пятницы, отель. Обычно, заканчивая ужин, можно позволить себе яблочный пирог, брауни или ещё что-нибудь. И ни один игрок ни к чему такому не прикоснулся. Все смотрели, что там в тарелке у Криштиану? Что в ней было? Киноа, авокадо и пара сваренных вкрутую яиц, — сказал Грант.

Вратарь добавил, что 36-летний Роналду находится в потрясающей форме, у него самое стройное тело в команде после самого Гранта.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. В первом же матче после возвращения он забил два мяча и помог клубу обыграть «Ньюкасал» со счётом 4:1.

До возвращения в «Манчестер Юнайтед» Роналду выступал за «Ювентус» (2018–2021) и «Реал» (2009–2018). В прошлом сезоне португалец отметился 29 голами в чемпионате Италии.

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