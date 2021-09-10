Стало известно, чем ужинает Криштиану Роналду

Запасной вратарь «Манчестер Юнайтед» Ли Грант рассказал, чем поужинал нападающий клуба Криштиану Роналду. Слова голкипера приводит talkSPORT. Оказалось, что португалец придерживается правильного питания. Спортсмен отдал предпочтение киноа и авокадо, а не яблочному пирогу. Многих его коллег удивил такой набор продуктов.
Вечер пятницы, отель. Обычно, заканчивая ужин, можно позволить себе яблочный пирог, брауни или ещё что-нибудь. И ни один игрок ни к чему такому не прикоснулся. Все смотрели, что там в тарелке у Криштиану? Что в ней было? Киноа, авокадо и пара сваренных вкрутую яиц, — сказал Грант.
âOn Fridayâs you finish your dinner & you have a few cheat food out.â
âNot one player touched the crumble & custard because everyone was looking at Cristianoâs plate!â