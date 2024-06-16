Стал известен исход матча между Данией и Словенией Дания и Словения сыграли вничью в матче чемпионата Европы по футболу

Фото: IMAGO/Igor Kupljenik / SPP/Global Look Press

Национальные команды Дании и Словении сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Штутгарте и завершилась со счетом 1:1.

Из сборной Дании голом на 17-й минуте отличился Кристиан Эриксен. Словенский игрок Эрик Янжа сравнял счет на 77-й минуте. На текущем турнире это первая встреча, которая закончилась вничью.

Ранее действующий чемпион Европы по футболу сборная Италии со счетом 2:1 обыграла команду Албании в матче первого тура группового этапа Евро-2024 в Дортмунде. Несмотря на рекордно быстрый гол албанца Недима Байрами на 22-й секунде матча, на 11-й минуте Алессандро Бастони сначала сравнял счет, а затем на 16-й минуте Николо Барелла привел итальянскую команду к победе. В следующем туре 20 июня сборная Италии сыграет с испанцами. Команда Албании 19 июня встретится с хорватами.

В первой встрече чемпионата Европы — 2024 победили немцы, обыгравшие в Мюнхене шотландцев со счетом 5:1. Сборные Германии и Шотландии выступают в группе A вместе с командами Швейцарии и Венгрии. Первая встреча швейцарцев и венгров состоялась 15 июня. Во втором туре, 19 июня, немцы встретятся с венграми, а шотландцы — со швейцарцами.