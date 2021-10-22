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Футбольный клуб «Спартак» потерпел крупнейшее поражение в чемпионатах России, проиграв в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 7:1. Игра проходила в Санкт-Петербурге.

В составе «Зенита» по дублю оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой. Ещё по голу в ворота «Спартака» забили Клаудиньо, Артём Дзюба и Александр Ерохин. У красно-белых единственным голом отметился Куинси Промес.

Предыдущее самое крупное пораженеи «Спартака» состоялось также в матче против «Зенита». 12 августа 2012 года, когда красно-белые уступили со счетом 0:5.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал поражение московской команды от «Галатасарая» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1). Он отметил, что «железнодорожники» стремились к современному футболу.