https://static.news.ru/photo/3cdb9c36-65f5-11ea-a3e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcspartak/facebook.com

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 3:1 в гостевом матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счёт на 17-й минуте открыл нападающий хозяев Джоэль Фамейе. На 45-й минуте матча счёт сравнял нападающий «Спартака» Эсекиель Понсе.

Форвард «красно-белых» Джордан Ларссон вывел команду вперёд, забив мяч на 72-й минуте встречи. Преимущество упрочил полузащитник «Спартака» Резван Мирзов, забив на четвёртой дополнительной к матчу минуте.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил жёлтую карточку, которая стала четвёртой в нынешнем сезоне. Таким образом, он пропустит следующий матч — против тульского «Арсенала».

На данный момент «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков. «Оренбург» располагается на 11-й строчке, набрав 23 очка.

В стартовом матче 22-го тура РПЛ московское «Динамо» в гостях одержало волевую победу над грозненским «Ахматом» — 3:2 (1:1), писал NEWS.ru.