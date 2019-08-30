https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Как стало известно News.ru полузащитник и капитан «Сочи» Евгений Песегов может сменить клубную прописку в последний день трансферного окна.

Футболист недоволен своим положением в команде и хочет получать больше игровой практики. Руководство клуба хотело бы удержать в составе игрока, который оказался на скамейке запасных после аренды большого количества футболистов петербургского «Зенита».

В текущем сезоне чемпионата России Песегов провёл четыре матча. Последние две игры турнира хавбек оказывался вне заявки южан на матч.

Шомуродов нокаутировал «Локомотив», писал News.ru.