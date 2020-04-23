Соболев поделился главной целью в футбольной карьере

https://static.news.ru/photo/a46a6730-852e-11ea-b16f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий футбольного клуба «Спартак» (Москва) Александр Соболев рассказал о главной цели в футбольной карьере.

Как мечта — это поиграть в Европе и услышать гимн Лиги чемпионов, находясь на поле, и играть за сборную России, — сказал Соболев в интервью официальному каналу московского клуба в YouTube .

23-летний форвард присоединился к «красно-белым» в январе 2020 года на правах аренды из «Крыльев Советов» за €500 тысяч. В текущем сезоне российский игрок сыграл за московскую команду три матча Российской премьер-лиги, два из которых Соболев вышел в основном составе, и отличился результативной передачей. Кроме того, он сыграл один матч в Кубке России, где также отличился голевой передачей. Контракт с самарским коллективом действует до 31 декабря 2021 года.

По итогам 22 матчей РПЛ «Спартак» набрал 28 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице. На данный момент чемпионат России приостановлен из-за пандемии инфекции коронавируса.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала отменять все международные турниры до конца 2021 года, писал NEWS.ru.