Матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Рубин» завершился со счётом 1:1. После финального свистка главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко и наставник казанской команды Леонид Слуцкий прокомментировали исход встречи.

Гончаренко: у нас стало больше моментов, сейчас вопрос стоит в реализации

Виктор Гончаренко Владимир Астапкович/РИА Новости

— У ЦСКА было преимущество по моментам, что помешал их реализовать?

— Футбол состоит из того, забиваешь ты или нет. В предыдущих матчах мы забивали много. Возможно, нам не хватило где-то энергии. Мы вяло атаковали. У нас было достаточно подходов, нужно было выжимать. Ударов сегодня было достаточно.

— Показалось, что команда после забитого гола села. Была ли в этом ошибка?

— Хотелось бы, чтобы мы выше играли. Нам не следовало садиться так низко.

— Замена Георгия Щенникова была вызвана травмой?

— Да, это была травма.

— Как теперь оцените шансы в борьбе за Лигу чемпионов?

— Не будем торопить события. Наша задача хорошо подготовиться к предстоящему матчу против «Локомотива».

— Научился ли ЦСКА противостоять командам, которые плотно играют в защите?

— У нас особенность чемпионата состоит в том, что очки берут те команды, которые играют вторым номером. На мой взгляд, мы сейчас играем лучше при позиционном нападении против глубокой обороны. У нас стало больше моментов, сейчас вопрос стоит в реализации.

Слуцкий: я рад, что не бросили вёсла и сумели отыграться

Леонид Слуцкий Владимир Астапкович/РИА Новости

— Как прокомментируете исход встречи?

— Первый тайм не очень получился. Не удался переход в атаку, поэтому сосредоточились на обороне. Во втором тайме стало получаться лучше. Но сначала пропустили, кстати, при курьёзных обстоятельствах: опорный полузащитник Абильдгор должен был замениться из-за травмы, а центральный защитник Пабло Сантос получал помощь врачей. Центральная зона у нас просела, что и привело к голу. Но я рад, что не бросили вёсла и сумели отыграться.

— Какие ощущения от возвращения на стадион ЦСКА после длительного перерыва?

— Очень приятные ощущения, внутренняя теплота. На протяжении всего матча у меня было иное состояние, которое не испытываю обычно на других играх. Было приятно вернуться на стадион. Хоть я здесь провёл немного матчей как главный тренер, но все матчи, которые я провёл здесь, были незабываемыми.

— Фёдор Чалов снова начал забивать. Есть понимание, почему длительное время у него не получалось забивать? Может футболисту мешала психология?

— Виктор Гончаренко должен отвечать на этот вопрос. Я никогда не оцениваю другие команды, футболистов других команд.

— После ничьи против ЦСКА «Рубин» официально сохранил прописку в РПЛ. Получается, задача на сезон выполнена?

— Да, задача выполнена. Мы очень удачно провели отрезок после пандемии. Это касается и качества, и результата. Прописку мы сохранили, теперь нужно наращивать качество. Постараемся в последующих матчах тоже взять очки.