Слуцкий опроверг слухи о пьяном дебоше Тарасова в самолёте

https://static.news.ru/photo/1152cbb0-cf46-11ea-bcac-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в разговоре с журналистами прокомментировал слухи о якобы пьяном дебоше, который игрок его команды Дмитрий Тарасов устроил на борту самолёта из Казани в Москву.

По словам наставника казанцев, он сам должен был лететь тем же рейсом. Однако тренер задержался и не полетел вместе с футболистом в столицу. Однако на борту находился сын Слуцкого вместе со своими друзьями, которые были в Казани на игре «Рубина» со столичным «Спартаком». Слуцкий, со слов сына, заявил, что никакого реального конфликта на борту не было. Несколько футболистов разговаривали, а какой-то человек начал их снимать на камеру. Тарасов сделал ему замечание.

Впоследствии из этого раздули фейковый скандал. На вопрос о том, хулиганили ли игроки на борту, тренер ответил следующим образом.

Да какое там! Он просто сделал замечание человеку, который начал его снимать. Думаю, любой сделал бы то же самое, — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Ранее в Интернете появилась информация о том, что спортсмен устроил пьяный дебош на борту самолёта, следовавшего рейсом из Казани в Москву. Отмечалось, что якобы он так отмечал закрытие сезона.

Источник в правоохранительных органах заявил, что на данном рейсе никто в полицию не обращался, а в аэропорту сообщили, что транспортная полиция никого с борта самолёта не задерживала.

Как писал NEWS.ru, позднее сам Тарасов прокомментировал информацию о том, что он якобы перебрал с алкоголем и нарушал правила полёта.