NEWS.ru рассказывает, как столичный ЦСКА в домашнем матче 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) почти обыграл казанский «Рубин» Леонида Слуцкого, но позволил сопернику отыграться в самой концовке.

В ожидании «акции гуманитарной помощи»

Этого момента ждали долго: когда Леонид Слуцкий, под руководством которого ЦСКА трижды становился чемпионом страны (в 2013, 2014 и 2016 годах), сыграет против своей бывшей команды. Нынешний наставник «армейцев» Виктор Гончаренко, напомним, ещё пять лет назад работал в штабе «красно-синих» в связке с Леонидом Викторовичем в качестве ассистента, а затем возглавил столичный клуб, когда Слуцкий отправился в заграничную командировку: сначала в английский «Халл», после — в голландский «Витесс».

Дружеские отношения между двумя специалистами сохранились и по сей день, и теперь, когда Слуцкий, работая в Казани, начал не только добиваться первых — пока локальных — успехов с «Рубином», тем самым влияя на расклад сил в группе лидеров чемпионата РПЛ, многие болельщики и журналисты полушутя-полусерьёзно стали утверждать, что, мол, старая любовь не ржавеет. Ведь победа казанцев в предыдущем туре над «Краснодаром» — не что иное, как деятельная и весьма существенная помощь ЦСКА в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов.

Теперь же, когда «Рубин» с Леонидом Викторовичем приехал в гости к «армейцам», те же самые «шутники» ожидали продолжения «акции гуманитарной помощи». Казанцам, обосновавшимся в середине таблицы, по сути, на финише сезона уже мало что нужно. Ну, разве что ещё парочка набранных очков не помешает, чтобы уже совсем обезопасить себя от вылета из премьер-лиги.

Виктор Гончаренко и Леонид Слуцкий Гавриил Григоров/ТАСС

Однако Слуцкий и его подопечные отнюдь не собирались заранее поднимать лапки и сдаваться на милость победителя. Во-первых, в обойме тренерского штаба «рубиновых» имеется один из лучших голкиперов нынешнего сезона РПЛ Юрий Дюпин, знающий толк в выдаче на-гора «сухарей», то бишь игр без пропущенных мячей. Во-вторых, Леонид Викторович в «Рубине» принципиально не использует схему с тремя центральными защитниками, делая ставку на дуэт легионеров Карл Старфельт — Пабло Сантос, а капитана команды Филипа Уремовича, ранее постоянно игравшего в центре обороны, теперь смещает на правый фланг. И этот неожиданный ход выглядит достаточно перспективным.

В-третьих, в опорной зоне новый рулевой казанцев тоже нашёл удачное сочетание, добавив к Игорю Коновалову датчанина Оливера Абильдгора. И, наконец, в-четвёртых, на флангах в группе атаки у Слуцкого раскрывается не только грузинский талант Хвичи Кварацхелии, но и Денис Макаров, забивший в двух последних встречах победные мячи в ворота «Оренбурга» и «Краснодара».

Хвича и VAR помогли «Рубину» спастись

Вот вся эта достаточно подвижная конструкция гостей, в которой также можно отметить атакующего хавбека Дарко Йевтича и выдвинутого на передний край атаки Ивана Игнатьева, хладнокровно и без суеты сдерживала все попытки «армейцев» открыть счёт. В первой половине встречи хозяевам так и не удалось пробить Дюпина, хотя отличные шансы были у Николы Влашича, Арнора Сигурдссона и Ивана Облякова, а однажды мяч после удара того же Сигурдссона скользнул по перекладине и ушёл за пределы поля.

Если в средней линии и в атаке Гончаренко смог выставить всех ключевых игроков, то в обороне пришлось провести вынужденные перестановки. В предыдущем туре в Оренбурге дисквалифицирующие жёлтые карточки получили Игорь Дивеев (уже восьмая в нынешнем чемпионате) и Кирилл Набабкин (четвёртая), поэтому трио центральных защитников составили Вадим Карпов, Виктор Васин и Хёрдур Магнуссон. Учитывая, как часто и грубо ошибается Васин, а Карпову в его без двух дней 18 лет (день рождения у «юнармейца» — 14 июля) пока свойственна нестабильность, «Рубин» вполне мог более настойчиво искать свой шанс у чужих ворот.

Казанцы и не закрывались в глухой обороне и после перерыва. Не напугали гостей и сделанные Гончаренко в перерыве замены, указывавшие на более явный акцент на атакующие действия: на левой бровке номинального защитника Георгия Щенникова сменил привыкший действовать впереди Константин Кучаев, а в центральной зоне вместо Константина Марадишвили появился Кристиян Бистрович, умеющий метко «стрельнуть» по воротам соперника с дальней дистанции.

Гавриил Григоров/ТАСС

В тот момент, когда Слуцкий хотел ответить своей заменой, — у бровки появился Дмитрий Тарасов, готовый выйти вместо получившего повреждение Абильдгора, ЦСКА забил. Возможно, как раз в опорной зоне, откуда результативно пробил Фёдор Чалов, в этот момент гостям не хватило игрока, который мог бы успеть накрыть этот удар.

Казалось, «Рубин» уже обречён, а «красно-синие» не упустят важнейшие три очка, дающие им возможность сесть на колесо «Локомотиву» в борьбе за прямую путёвку в Лигу чемпионов. Тем более что в следующем туре столичное дерби должно было во многом расставить точки в этой борьбе.

Однако Леонид Викторович не пожелал войти в историю как лицо, излишне лояльное к своей бывшей команде. Несколькими заменами наставник казанцев оживил игру своей команды, и в самой концовке встречи Хвича Кварацхелия заработал пенальти. Правда, сначала арбитр показал игроку «Рубина» жёлтую карточку за симуляцию, однако с помощью системы VAR изменил своё решение. Нападающий Евгений Марков точно пробил 11-метровый и не позволил ЦСКА добыть такую важную победу.