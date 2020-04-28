Серия А установила крайнюю дату для возобновления сезона

https://static.news.ru/photo/c66a8056-8937-11ea-9ede-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Alpozzi/Lapresse/Global Look Press

Руководство Серии А определилось с дедлайном возобновления чемпионата Италии по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Если текущий сезон не удастся возобновить до 14 июня, то он будет отменён. При этом самая поздняя дата возобновления тренировок — 18 мая, сообщает ANSA.

Отмечается, что Серия А и клубы смогут подать в суд на правительство за финансовые убытки.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен вернуться в Италию. Его перелёт запланирован на 28 апреля. Перед началом тренировок Роналду пройдёт двухнедельный карантин.