Серия А установила крайнюю дату для возобновления сезона

Руководство Серии А определилось с дедлайном возобновления чемпионата Италии по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Если текущий сезон не удастся возобновить до 14 июня, то он будет отменён. При этом самая поздняя дата возобновления тренировок — 18 мая, сообщает ANSA.
Отмечается, что Серия А и клубы смогут подать в суд на правительство за финансовые убытки.
Ранее NEWS.ru писал, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен вернуться в Италию. Его перелёт запланирован на 28 апреля. Перед началом тренировок Роналду пройдёт двухнедельный карантин.
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