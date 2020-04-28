Футбол

Серия А установила крайнюю дату для возобновления сезона

12:56, 28 апреля 2020
Фото: Marco Alpozzi/Lapresse/Global Look Press

Руководство Серии А определилось с дедлайном возобновления чемпионата Италии по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Если текущий сезон не удастся возобновить до 14 июня, то он будет отменён. При этом самая поздняя дата возобновления тренировок — 18 мая, сообщает ANSA.

Отмечается, что Серия А и клубы смогут подать в суд на правительство за финансовые убытки.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен вернуться в Италию. Его перелёт запланирован на 28 апреля. Перед началом тренировок Роналду пройдёт двухнедельный карантин.

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