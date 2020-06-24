Сергей Ломакин не станет владельцем «Химок»

https://static.news.ru/photo/ab4a13fe-b614-11ea-9ef5-fa163e074e61_660.jpg ФК «Химки» Фото: fckhimki_official/vk.com

Владелец Fix Price Сергей Ломакин, которого объявляли будущим владельцем подмосковных «Химок», не будет приобретать футбольный клуб.

В ходе переговоров возникли юридические и финансовые споры по поводу действующих контрактов игроков и персонала команды. При этом отмечается, что структуры Ломакина, представленные в Московской области, станут одним из постоянных спонсоров клуба, сообщает «Чемпионат».

Также сообщается, что административный и тренерский штаб «Химок» останется прежним.

Ранее исполком Российского футбольного союза принял решение о досрочном завершении первенства ФНЛ. Команды, которые заняли первые два места (волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки») по результатам проведённых 27 туров из 38, получили возможность выступить в следующем сезоне РПЛ после прохождения лицензирования. Позже сообщалось, что команда «Химки» имеет проблемы с финансированием и не сможет выступить в РПЛ, если не найдёт спонсоров, писал NEWS.ru.