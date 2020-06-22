Селюк счёл переход Соболева в «Спартак» правильным решением

https://static.news.ru/photo/3a60e1c8-b497-11ea-9be0-fa163e074e61_660.jpg Александр Соболев Фото: spartak.com

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал первую официальную игру нападающего Александра Соболева после перехода в московский «Спартак».

Саша [Соболев] правильно сделал, что ушёл именно к Тедеско, потому что, к сожалению, то, что мы видим в «Крыльях», мягко выражаясь, оставляет желать лучшего, там не растут футболисты. А Доменико поможет Соболеву раскрыться, потому что он будет футболиста использовать разностороннее и грамотно, не просто столбом в штрафной площадке, — сказал Селюк корреспонденту NEWS.ru.

Соболев перешел в «Спартак» зимой 2020 года на правах аренды из «Крыльев Советов». В мае красно-белые выкупили у самарцев права на игрока.

В матче 23-го тура после рестарта Российской премьер-лиги он открыл счёт встречи против тульского «Арсенала». Матч закончился со счётом 3:2 в пользу «красно-белых».

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