Селюк: «Химки» не потеряются в РПЛ

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Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» стал обладателем «Олимпа» — Кубка России по футболу. В финальном матче, который прошёл на поле Екатеринбурга, петербуржцы обыграли подмосковные «Химки» со счётом 1:0.

Победный и единственный гол в этом матче забил Артём Дзюба на 84-й минуте с пенальти. В этом сезоне «Зенит» оформил так называемый золотой дубль — выиграл и чемпионат, и кубок...