Селюк: «Химки» не потеряются в РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил победу «Зенита» в финале Кубка России против «Химок» со счётом 1:0.
Я ещё недели две назад поздравил «Динамо» с выходом в еврокубки. Был уверен, что «Зенит» обыграет и «Спартак», и «Химки». Но со вторыми было сложнее. Хочу сказать, Мохаммед Конате вышел и обострил атаку, — сказал Селюк корреспонденту NEWS.ru.
По его мнению, подмосковный клуб внутренне немного боялся «сине-бело-голубых».
После того как они пропустили гол, пошли в атаку. Почему не делали раньше? Очевидно, авторитет «Зенита» задавил. Аплодисменты команде. Надо отдать должное — «Зенит» выше на голову всех в РПЛ. Тут даже сомнений нет. Они выиграли по праву, — добавил он.
Агент также отметил, что хотел увидеть гол Конате, чтобы команда Сергея Юрана сделала огромный шаг вперёд.
Но они и так прыгнули выше головы. Вратарь сыграл здорово. «Химки» в РПЛ не потеряются, — заключил Селюк.
Как писал NEWS.ru, «Зенит» стал обладателем Олимп — Кубка России по футболу. В финальном матче, который прошёл на поле Екатеринбурга, петербуржцы обыграли подмосковные «Химки» со счётом 1:0. Единственный гол забил Артём Дзюба с пенальти.
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