Секс с Канделаки, «паненка» и алкогольный угар: чем запомнится Милевский

Одиозный футболист для всего постсоветского пространства Артем Милевский объявил о завершении карьеры. Один из самых талантливых игроков своего поколения запомнился не только и не столько подвигами на поле. Вспоминаем главные вехи биографии экс-форварда сборной Украины, по которой можно писать книги и снимать фильмы.

Конец эпохи

Само объявление об окончании карьеры, как и подобает персоне подобного уровня, получилось ярким. Милевский выложил на своем канале в YouTube ролик, который был очень круто срежиссирован. 36-летнй футболист сел за стол в центре поля на старом стадионе киевского «Динамо» и написал письмо, адресованное самому себе в молодости. В нём Милевский озвучил многочисленные ошибки своей карьеры. Ролик получился очень атмосферным и отлично подходит в качестве напутствия молодым игрокам.

artem_milevskiy_official_page/vk.com

Футболист не уточнил, чем займётся после окончания карьеры, но намекнул, что болельщики всё увидят на его YouTube-канале со 120 тысячами подписчиков. Можно предположить, что игрок окончательно сосредоточится на профессии блогера. Для успеха на этом попроще у Милевского есть всё необходимое.

Последним клубом форварда был «Минай», который дебютировал в украинской премьер-лиге. Команда должна была вылететь обратно в первом же сезоне, но сохранила прописку в элите благодаря снятию с чемпионата донецкого «Олимпика». Форвард провел за команду десять матчей, не отметился результативными действиями и, в целом, выглядел невнятно. По окончании сезона игрок покинул команду, а затем и окончательно повесил бутсы на гвоздь.

Вот форвард, вот настоящий форвард

Милевский родился в Минске и до 15 лет тренировался в Белоруссии. Затем футболит переехал на Украину, поступив в академию Павла Яковенко. Первым профессиональным клубом игрока был клуб «Борисфен», откуда талантливый нападающий проследовал в киевское «Динамо». За основной состав столичного клуба Милевский дебютировал в мае 2003 года, но регулярно играть и забивать за клуб начал двумя сезонами позже.

Успехи молодого игрока заметил главный тренер сборной Украины Олег Блохин, который включил футболиста в состав команды на чемпионат мира-2006, хотя на счету форварда до этого не было ни одного матча. На турнире Милевскому была уготована роль запасного, он трижды выходил на замену на несколько минут и всего однажды появился в стартовом составе в четвертьфинале с итальянцами. Форварду не удалось отметиться результативными действиями на турнире, но он все равно умудрился найти шанс прославиться на весь мир.

Артем Милевский Алексей Беликов/РИА Новости

В серии пенальти матча 1/8 финала против Швейцарии форварду доверили пробить пенальти. 21-летний игрок исполнил «паненку», но сделал это гораздо удачнее Федора Смолова. Именно с того момента Милевский стал укрепляться в роли звезды украинского футбола.

В итоге за сборную нападающий провёл 50 матчей, в которых забил всего лишь восемь мячей. Для сравнения, Артем Дзюба сыграл за национальную российскую команду на пять матчей больше и отличился 30 раз.

Основные успехи Милевского связаны с киевским «Динамо». Он трижды выигрывал чемпионат страны, столько же раз завоёвывал Суперкубок и четырежды становился обладателем Кубка Украины. Форвард становился лучшим бомбардиром чемпионата, его дважды признавали футболистом года на Украине.

Российские болельщики наверняка помнят, как Милевский вместе с товарищами по киевскому «Динамо» в 2008 году разорвал московский «Спартак» в двухматчевом противостоянии за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Украинский клуб два раза победил с одинаковым счётом 4:1, а Милевский забил в двух матчах четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

На пике карьеры Милевский не смог уехать в Европу, а когда в 2013 году трансфер все-таки состоялся, футболист был уже не в лучшем состоянии. Поэтому переехал он в скромный турецкий «Газиантепспор», в котором украинец ничем себя не проявил. Позже последовал вояж по второсортным европейским командам, форвард даже успел поиграть в России за ныне покойный «Тосно», но еще один яркий всплеск в карьере Милевского все же случился.

Форвард помог «Динамо» из Бреста впервые выиграть чемпионат родной Белоруссии, причём «помог» - не пустое слово. Нападающий, который играл в оттяжке, стал настоящим лидером команды: в чемпионского сезоне Милевский провёл 26 игр, в которых забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач.

Озорной гуляка

У Милевского было всё, чтобы постараться повторить успешную карьеру в Европе своего соотечественника Андрея Шевченко, но футболист выбрал другой путь. На перспективного форварда рано свалились большие деньги, он сосредоточился на ночных тусовках, женщинах и покупке дорогих машин, а футболом занимался в свободное время. Постоянным напарником Милевского по загулам стал партнер по киевскому «Динамо» Александр Алиев. Парочка ногой открывала двери во все ночные заведения украинской столице, оставляя там десятки тысяч долларов.

Президент «Динамо» Игорь Суркис вместе с главными тренерами киевлян пытался держать в узде молодых звезд, в том числе гигантскими штрафами, но парни не прекращали куражиться. В итоге ни тот, ни другой так и не смогли реализовать свой потенциал хотя бы на 50 процентов.

Игорь Суркис Владимир Синдеев/ТАСС

Самые скандальные выходки Милевского связаны с автомобилями. Спортсмен обожал покупать крутые тачки и гонять по городу. Нередко форвард находился в изменённом сознании. Так в 2011 году форвард, возвращаясь из ночного клуба за рулем огромного внедорожника, решил поиграть в таксиста и предложил компании молодых людей подвезти их. Всё бы ничего, но ребята сняли видео, на котором с первых секунд понятно, что Милевский находится в состоянии глубокого опьянения. Возможно, не только алкогольного. К счастью, та поездка закончилась благополучно, но так происходило не всегда.

Спортсмен разбивал BMW, несколько раз попадал в аварию на Maserati, но самое известное ДТП произошло с Милевским за рулем Ferrari в Турции в 2013 году. Спортсмен на трассе протаранил ограждение и превратил машину за 290 тысяч долларов в груду металла. Каким-то чудом сам игрок не пострадал, а прибывшие на место аварии полицейские взяли у Милевского тест на алкоголь. Оказалось, футболист был изрядно пьян.

Еще одной одиозной выходкой Милевского стало появление игрока в халате на презентации Блохина в качестве главного тренера киевского «Динамо». Позже экстравагантный вид украинец оправдал боязнью опоздать на мероприятие, но тренера эта выходка не порадовала. Вскоре игрок был переведен в дубль, а затем покинул клуб.

Милевский, само собой, всегда был любимцем женщин. Они сопровождали форварда на протяжении всей карьеры. В июле 2019-го украинец признался, что однажды переспал с самой Тиной Канделаки. Медиаменеджер высказалась об этом спустя год. Она не подтвердила, но и не опровергла историю футболиста, пожурив его за то, что подобные вещи не принято выносить в публичное поле.

Тина Канделаки Сергей Лантюхов/NEWS.ru

***

Милевский так и не смог стать великим футболистом, но с ним уж точно не было скучно. Форвард проделал титаническую работу по популяризации украинского футбола, хоть и использовал для этого странный и совершенно неспортивный способ. Будем с нетерпением ждать, что придумает Артём в новом амплуа.