Сборную России по футболу из-за конфликта с тренером покинул врач

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Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов покинул национальную команду из-за конфликта с тренером по физподготовке Луисом Мартинесом. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Отмечается, что недовольство Безуглова связано с тем, Мартинес вмешивается в работу медицинского штаба, требует постоянных отчётов и исполнения своих рекомендаций по лечению футболистов.

Безуглов продолжит работу в медицинском штабе ЦСКА.

16 августа новый главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил состав команды на отборочные матчи ЧМ-2022. В списке не оказалось форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

1 сентября сборная дома сыграет с Хорватией, затем на выезде с Кипром (4 сентября) и на своём поле с Мальтой (7 сентября). После трёх матчей сборная России находится на втором месте в группе H, набрав шесть очков.