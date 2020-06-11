Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

https://static.news.ru/photo/c5e09d5e-abca-11ea-8e05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная России осталась на 38-й строчке в июньском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Российская команда имеет в активе 1470 очков.

В обновлённой версии рейтинга, который был опубликован 11 июня на официальном сайте ФИФА, изменений не произошло, так как национальные команды не проводили матчи из-за пандемии коронавируса.

На первом месте в списке по-прежнему соперник россиян по групповому этапу Евро-2020 сборная Бельгии (1765 очков), на втором — команда Франции (1733), на третьем — сборная Бразилии (1712). На четвертом месте Англия (1661), на пятом — Уругвай (1645). Места с шестого по десятое занимают: Хорватия, Португалия, Испания, Аргентина, Колумбия.

Сборная Дании, которая также является соперником России на ЧЕ, на 16-м месте. Финляндия, с которой предстоит встретится подопечным Станислава Черчесова на Евро, занимает 58-е место.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФИФА заявила о желании поддержать футбольную индустрию в период кризиса и пандемии коронавируса. Организация намерена создать кредитный фонд для помощи командам. На сегодняшний день финансовые резервы федерации составляют около $2,74 млрд. Для фонда планируют выделить несколько сотен миллионов долларов. Утвердить его должен совет ФИФА.