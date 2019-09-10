Бывший нападающий раменского «Сатурна» и «Москвы» Андрей Мовсесьян в эксклюзивном интервью News.ru подвёл итоги двух матчей сборной России по футболу с Шотландией и Казахстаном в рамках отборочного раунда к чемпионату Европы-2020.

— Сборная России с трудом обыграла команду Казахстана. Мы нанесли по воротам свыше 25 ударов, но лишь раз огорчили соперника. Сказался недонастрой, собственные ошибки?

— Все прекрасно понимали, что после победы над Шотландией подопечные Станислава Черчесова практически гарантировали себе проход в финальную часть турнира. В том матче команда сделала ту работу, которую надо. А в игре с Казахстаном, когда ты уже гарантировал себе какое-то место, ребята старались победить, много атаковали, пытались как можно раньше поразить ворота соперника, но тех эмоций, когда сборная проигрывала по ходу матча в Глазго — этого сейчас недоставало. Но в сборной результат превыше всего. Они его добились — честь им и хвала. Никакой критики команда точно не заслужила.

— Черчесов сделал сразу несколько замен по сравнению с матчем с Шотландией: появились Миранчук, Черышев, Ахметов. Можно ли сказать, что план тренера не удался, раз он выпустил на поле во втором тайме тех, кто с шотландцами выходил с первых минут?

— Тренерский штаб просто дал шанс некоторым футболистам обоймы себя проявить. Тем более, что должный результат есть. Это абсолютно оправданное решение. Понятно, что нельзя было всю команду менять — это было бы безумием. А так действия тренера мне понятны. С таким же успехом могли в стартовом составе заменить кого-то другого. Черчесов старается совместить работу на результат с работой на перспективу. Никто не отменял задачу дома обыграть Казахстан, просто дали возможность проявить себя другим футболистам.

— Что понравилось в действиях наших игроков? Кого-то можете выделить в команде по этим двум матчам?



— Хотелось бы отметить, что в сборной Черчесова ни один футболист не опускается ниже своего уровня. Это даёт возможность сборной набирать очки, показывать добротный футбол. Всё это говорит о том, что каждый исполнитель понимает свою роль на поле, знает свои обязанности и очень дисциплинированно их исполняет. Коллектив от всего этого выигрывает. В матче с Казахстаном и Шотландией хотелось как раз отметить команду — все качественно выполняли на поле свои функции. Ну чуть-чуть выделился Фернандес — мы забили, Дзюба в первой игре воспользовался своим моментом — снова гол.

— Стопроцентный результат в играх с Казахстаном и Шотландией практически обеспечил россиянам выход в финал. Заслужено?



— Да, безусловно. Тут даже обсуждать нечего.

— В октябре предстоят игры с той же Шотландией и Кипром. Стоит ли нам ждать каких-то экспериментов с составом, если путёвку в финал мы обеспечим?



— Если будут какие-то подобные ходы, то как в матче с Казахстаном — 2-4 футболиста. Неправильно вводить большую группу новых футболистов в команду, потому что так теряются игровые связи. Вот выпускать одного-двух из тех, кто не имеют большой игровой практики — это возможно.

— Удивляет ли вас выступление киприотов, которые смогли набрать семь очков в шести играх? Они обошли Шотландию и идут вровень с Казахстаном?



— Мне сложно комментировать данный факт, так как я не смотрел матчи сборной Кипра. Поэтому оставлю этот вопрос без ответа.

— Впереди нас ждёт ещё и ответная игра с бельгийцами, но уже в родных стенах. Как мы можем остановить их? Кажется, что наш будущий соперник — команда без явных минусов.



— Футбол — это такая игра, где ошибаются все. Никто не сомневается в том, что бельгийцы обладают высоким уровнем исполнителей. Но мы же сборная, которая на что-то претендует. Не только сейчас или вчера, но и в будущем. Поэтому почему бы не пытаться, не стараться обыгрывать Бельгию. Посыл должен быть очевиден — надо сделать всё, чтобы дома взять в матче с ними три очка.