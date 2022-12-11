Сборная Франции стала последним полуфиналистом ЧМ по футболу Сборная Франции вышла в полуфинал ЧМ по футболу, победив команду Англии

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Сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. В четвертьфинальном поединке французы одолели сборную Англии со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре.

У победителей голы забили Орельен Тчуамени (17 минута) и Оливье Жиру (78 минута). У англичан мяч отправил в ворота соперника Гарри Кейн (54 минута, пенальти).

В полуфинале Франции предстоит встреча со сборной Марокко. Матч пройдет 14 декабря.

В другом полуфинале встретятся команды Аргентины и Хорватии.

Финал чемпионата мира по футболу состоится 18 декабря.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что в финале чемпионата мира по футболу не будет «вражеских» для России стран и зрители смогут увидеть встречу сборных Аргентины и Марокко.