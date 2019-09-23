Голкипер футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов после поражения от ЦСКА (2:3) в матче 10-го тура Российской премьер-лиги в разговоре с корреспондентом News.ru отметил, что «быки» смогли переломить ход противостояния, а также добавил, что южане постараются реабилитировать за свои неудачи в предстоящих домашних матчах.

— «Краснодар» ужасно провёл первый тайм с «армейцами», пропустив три мяча. Что пошло не так, как планировали?

— Не знаю, не могу сейчас назвать какую-либо причину. Будем разбирать игру, посмотрим на наши ошибки, только тогда можно будет какой-то анализ делать. Да, мы начали матч очень плохо, но я рад, что мы смогли переломить ход противостояния, забили два гола. Понятно, что нам немного не хватило для того, чтобы сравнять счёт и даже выйти вперёд — моменты были.

— Вы просто не ожидали такой игры от соперника? «Краснодар» же всегда старается действовать первым номером, а тут этого мы не увидели в первые 45 минут.

— Думаю, что просто не получилось навязать свой футбол. ЦСКА очень хорошо начал встречу. Первый тайм вышел таким плохим для нас только из-за того, что наш оппонент очень хорошо действовал на поле, из-за того, что мы им это позволили. Впредь этого делать не стоит.

— Можете прокомментировать тот эпизод, когда в ваши ворота был назначен пенальти? Было ли там действительно какое-то нарушение?

— Я вообще не знаю зачем поставили пенальти в наши ворота. Причин такого решения мне никто не назвал. Сам пока повтор данного эпизода не смотрел, поэтому оставлю все на усмотрение судьи.

— Что главный тренер сказал в раздевалке, раз «черно-зеленые» так заметно прибавили во вторые 45 минут?

— Давайте мы опустим этот вопрос, не буду рассказывать об этом — это наше внутрикомандное дело. Главное, что все сказанное нам подействовало и «Краснодар» значительно преобразился.

— После игры в Лиге Европы ожидалось, что вам дадут немного передохнуть, но мы снова увидели Сафонова в рамке ворот. Сами попросили вас не менять или это решение тренера?

— Я профессиональный футболист, не я принимаю решение о формировании состава на тот или иной матч — это вотчина главного тренера. Раз он поставил меня, значит надо выходить и играть.

— Чего не хватило, чтобы сравнять счёт?

— Нам надо было начинать матч так, как мы провели второй тайм. Тогда бы все сложилось иначе для «Краснодара», все было бы хорошо.

Григорий Сысоев/РИА Новости

— Матч за Кубок России, который состоится в среду, как отразится на команде, если учесть, что у «быков» достаточно плотный график и не столь большая скамейка запасных?

— Да, обойма у нас действительно небольшая, но всё равно есть ротация в составе. Не мне решать будет ли она в Кубке или нет, все вопросы к тренерскому штабу. Хорошо или плохо — я не знаю. Да, понятно, что без Кубка России нельзя, важный турнир, но у нас достаточно плотный график — через каждые три-четыре дня встречи, будет тяжеловато.

— Потом у вас будет серия домашних игр, в том числе и с московским «Спартаком». Согласитесь, что это будет лучшей возможностью реабилитироваться за неудачный старт в групповой стадии Лиги Европы, а также за поражение от ЦСКА?

— Сто процентов. Хочется подарить нашим болельщикам только положительные эмоции. Особенно после того, как мы не слишком удачно провели пару матчей. Мы умеем играть в футбол хорошего уровня, что и показал второй тайм встречи с ЦСКА.