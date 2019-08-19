Футбольный агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью News.ru даю свою оценку предстоящему матчу чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА. Он уверен, что в дерби не будет забито больше трёх голов.

— Какие ожидания от предстоящего дерби?

— Хотелось бы, чтобы все решилось на поле, а то столько судейских скандалов у нас в чемпионате. «Спартак» в последних матчах показывает неплохой, но новички пока не в одной степени готовности. Это будет лакмусовая бумажка на работу.

— Увидят ли болельщики большое количество забитых мячей?

— Мне кажется, что не будет забито больше трёх мячей. Предполагаю, что 2:1 в пользу «Спартака».

— «Спартак» вынужден будет обойтись без Понсе, ЦСКА, вероятно, — без Сигурдссона. Кого можно назвать большей потерей?

— Понсе пока впечатлений вообще не произвёл, а вот Арнор [Сигурдссон] может и появиться на поле. Исландец очень важная единица в составе ЦСКА, тем более, что там каждый футболист на вес золота. Не исключаю, что с первых минут выйдет Чалов, которому сделали защитную маску. Если он не сможет играть — это большая потеря. Если «армейцы» побеждают — включаются в чемпионскую гонку. Мы на примере ряда клубов видим, что можно потратить много денег, но результатов не будет. Обычно через 6-8 туров становится понято кто и на что претендуют в сезоне. Сейчас как раз то время, чтобы уже проявлять свои амбиции.

— Согласитесь, что в последних матчах «красно-белые» прибавили? Бакаев начал забивать, Шюррле быстро адаптировался.

— Я понимаю, что у них есть какой-то уровень, но разная степень готовности. Пока удаётся на легкости показывать результат, а затем, к примеру, Шюррле попадёт в функциональную яму и что? Тех, кого «Спартак» готовил в межсезонье — они продали, сейчас наигрывается новый состав. Зато вон Зе Луиш забивает всем подряд. Понятно, что «Тун» надо было даже вторым составом проходить, плюс было бы больше проблем, если б не Максименко в нужный момент. «Брага» — это уже другой уровень, тут могут быть большие проблемы.

— Родные стены станут дополнительным плюсом для команды Олега Кононова?

— Понятно, что свои стены помогают, но решающим фактором это не будет. Главное, чтобы никто не стал топтать пиджаки, вроде бы у болельщиков немного отлегло за последнее время. Давление? Не думаю, что футболисты могут перегореть.

— Под руководством данного специалиста минувшей весной сыграл вничью с «Рубином», «Зенитом» и «Краснодаром», а также уступил ЦСКА и «Ростову». Нет ли ощущения того, что Олег Георгиевич не умеет играть на победу с большими командами?

— Сейчас ему собрали новую команду, посмотрим на тех, кто есть. Можно создать 50 моментов Мелкадзе, но он их не сможет реализовать. Проблемы ли это Кононова? Может надо психологически раскрепостить парня. Надо жить сегодняшним днём, выходить и доказывать, а не оглядываться на то, что было весной. Тогда команды была одна, сейчас состав совершенной иной, а значит стоит ждать и других результатов.

— ЦСКА надо надеяться лишь на креатив Влашича и Чалова или в таком матче может проявить себя любой футболист?

— В ЦСКА довольно ровный состав, у них поставлена командная игры. Там и Ахметов может себя проявить, и Обляков. Плюс восстановился от травмы Кучаев. Можно от любого ожидать опасность. Почти все футболисты, которые в последнее время перешли в стан армейцев — смогли вписаться. Многое зависит от настроя, от желания. У ЦСКА более органичным смотрится командная игра. Команда умеет играть «от ножа», «выгрызать» необходимые очки. После потери очков во встрече с клубом «Сочи» надо реабилитироваться. Плюс было же поражение от «Крыльев». Нельзя сейчас терять много очков, иначе можно вылететь из чемпионской гонки.