Руководство «Уфы» не ставит цели догнать ЦСКА и попасть в Лигу Европы

https://static.news.ru/photo/0b354086-bbab-11ea-b105-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Газизов Фото: fcufa.pro/facebook.com

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что в команде не ставят цели попасть в первую пятёрку по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Отставание «Уфы» от пятого места, которое занимает московский ЦСКА, составляет восемь очков.

Мы так далеко не думаем, сейчас набрали 32 очка, это хороший результат. Надо двигаться дальше, впереди «Урал». Мы принимаем дома, надо радовать своих болельщиков. У нас сейчас пару дней будет на восстановление. «Урал» сегодня пропустил матч, у них больше времени для подготовки к матчу — тем интереснее футбол, — сказал Газизов корреспонденту NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что «Уфа» на домашнем поле сыграла вничью с казанским «Рубином» в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:0. На данный момент «Уфа» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. «Рубин» располагается на 12-й строчке, имея в активе 27 очков. В следующем туре РПЛ уфимская команда сыграет с екатеринбургским «Уралом» 5 июля.