Руководство «Тамбова»: экономически выгоднее не доигрывать сезон РПЛ

https://static.news.ru/photo/9c890d46-87bd-11ea-9ca9-fa163e074e61_660.jpg Павел Худяков Фото: fc-tambov.ru

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков рассказал, что команде было бы проще не доигрывать сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).

Если брать экономику, то «Тамбову» выгоднее закончить чемпионат прямо сейчас и начать подготовку к следующему. Ведь дополнительные месяцы сезона — это сплошные расходы. Продление контрактов, перелёты, сборы, — цитирует Худякова «Советский спорт».

Как писал NEWS.ru, 27 апреля на общем собрании РПЛ в формате видеоконференции руководство лиги обсудит судьбу текущего розыгрыша РПЛ и, возможно, примет решение по этому вопросу.