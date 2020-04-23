«Ахмат» выступил против одного из двух вариантов возобновления РПЛ

https://static.news.ru/photo/4036ad20-8888-11ea-9f02-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-akhmat.ru

Генеральный директор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров рассказал, что в грозненской команде против одного из двух вариантов продолжения сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

На данный момент есть два варианта дальнейшего развития чемпионата. По одному из них «Ахмат» против, — цитирует Айдамирова Sport24.

Ранее руководство РПЛ и Российского футбольного союза (РФС) обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20, который был прерван из-за пандемии коронавируса. РПЛ предложила клубам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня. Другой вариант предусматривает возобновление чемпионата России 28 июня, писал NEWS.ru.