РПЛ прокомментировала драку болельщиков на матче «Зенит» — «Спартак»

https://static.news.ru/photo/d0652544-3fca-11eb-a9cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В начале матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком» произошла драка болельщиков. Лига считает подобные эпизоды недопустимыми, следует из сообщения пресс-службы высшего дивизиона.

Как сообщается, РПЛ намерена запросить у организатора матча все необходимые разъяснения. В частности, представители лиги обеспокоены тем фактом, что болельщики находились за пределами заранее оговорённых зон расположения.

15 декабря пресс-служба питерского клуба информировала, что посетить игру смогут только те зрители, которые займут специальные изолированные ложи. Такое решение было принято на фоне сложной эпидемиологической ситуации.

Тем не менее в настоящее время на одной из центральных трибун «Газпром Арены» присутствуют зрители на открытых местах.

Подопечные Сергея Семака находятся на первом месте турнирной таблицы. В активе команды 38 очков. «Красно-белые» расположились на второй позиции с отставанием на три балла.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники московского футбольного клуба «Спартак» применят видеорегистраторы на матче 19-го тура Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита».

Такое решение принято на фоне инцидента в матче с «Сочи».