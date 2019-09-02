https://static.news.ru/photo/7c467772-ce2b-11e9-8175-fa163e074e61_660.jpg Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду внёс изменения в завещание.

34-летний спортсмен внёс в список невесту Джорджину Родригес, сообщает ABC.

В июле португальский форвард летал в Лиссабон, где встретился с адвокатами. Общее состояние футболиста оценивается в €300 млн. Главной наследницей денежных средств остаётся мама нападающего Мария Долореш душ Сантуш Авейру.

Ранее стало известно, что невестка Роналду беременна. В ноябре 2018 года пара обручилась. Последний раз футболист вносил в завещание изменения в 2017 году.

Роналду в десятый раз стал лучшим португальским футболистом, писал News.ru.