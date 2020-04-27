Роналду вернётся в Италию и пройдёт двухнедельный карантин

https://static.news.ru/photo/d82f4128-88bf-11ea-8565-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен вернуться в Италию. Его перелёт запланирован на 28 апреля. Перед началом тренировок Роналду пройдёт двухнедельный карантин.

На сегодняшний день он находится на Мадейре. Туда он улетел после ухода Серии А на вызванный пандемией коронавирусной инфекции перерыв. Однако футболистам чемпионата Италии разрешили начать тренироваться с 4 мая 2020 года.

Португальский футболист уже проходил вынужденный карантин после того, как у его партнёра по команде Даниэле Ругани был обнаружен коронавирус.

NEWS.ru сообщал ранее, что «Ювентус» и его Роналду серьёзно упали в цене. Форвард занял седьмое место в рейтинге самых дорогих игроков. Его обошёл коллега по клубу Пауло Дибала.