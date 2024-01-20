Роналду раскрыл, когда уйдет из футбола Роналду допустил завершение карьеры через 10 лет

Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Криштиану Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду допустил завершение спортивной карьеры через 10 лет. На премии Globe Soccer Awards спортсмен, выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср», признался, что предпочитает жить сегодняшним днем, а сейчас все еще способен забивать голы.

Я живу сегодняшним днем, моментом. Сейчас момент хороший, я хорошо себя чувствую и все еще способен забивать голы, помогать своей команде, помогать своей сборной. Так что я буду продолжать играть. <...> Я не знаю, в какой момент закончу, если честно. Конечно, это произойдет скоро. Лет через десять. Шучу, — сказал спортсмен.

Ранее сообщалось, что Роналду грозит наказание в виде 99 ударов плетьми за объятия с поклонницей. Такие действия в Иране запрещены и жестоко наказываются. В случае если португалец вновь окажется на территории страны, приговор приведут в исполнение.

Также стало известно, что в отношении спортсмена подали судебный иск по делу о сексуальном насилии. Называющая себя жертвой американка Кэтрин Майорга утверждает, что произошло это в 2009 году в Лас-Вегасе. По ее словам, за молчание спортсмен передал ей $375 тысяч.