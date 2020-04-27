РФС и РПЛ работают над возвращением иностранных сотрудников и футболистов

https://static.news.ru/photo/0b68dca8-8883-11ea-a524-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) провели с клубами общее собрание лиги и обсудили по видеосвязи вопросы возобновления сезона-2019/2020, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

В том числе обсуждался вопрос возвращения иностранных специалистов и футболистов в клубы.

РФС и РПЛ следят за решениями правительства и прорабатывают варианты возвращения сотрудников и игроков клубов, которые выехали за пределы нашей страны. Любой из сценариев подразумевает соблюдение всех требований органов исполнительной власти по карантину и самоизоляции, — говорится в заявлении РПЛ.

Помимо этого, РПЛ и РФС обсудили с клубами, как и когда возобновлять тренировки. В документе, который разрабатывается совместно с Роспотребнадзором, будут прописаны условия, при которых можно начать групповые занятия и затем перейти к полноценным командным тренировкам на базах клубов.

Ранее член совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Валерий Филатов заявил, что сезон-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ) можно доиграть за 45 дней, писал NEWS.ru.