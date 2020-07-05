Решения по игре Кокорина с «Зенитом» нет, Николич сетует на VAR

https://static.news.ru/photo/d1f0424e-be3e-11ea-ac76-fa163e074e61_660.jpg Марко Николич Фото: ФК «Локомотив»/vk.com

26-й тур для московского «Локомотива» нельзя назвать со знаком плюс. Потеря очков в игре с «Сочи» только приблизила ближайшего соперника «Зенит» к чемпионству. «Железнодорожники» потеряли очки там, где должны были их стопроцентно брать, учитывая не такую большую скамейку команды Владимира Федотова. Тем не менее матч получился острым — обсуждать его будут точно несколько дней. В этой встрече было всё: три отменённых гола после просмотра VAR (все мячи были забиты из офсайда), незабитый пенальти, даже порванная майка Александра Кокорина. Как итог — нулевая ничья.

Главный тренер сочинцев обратил внимание на проблемы коллектива и объяснил, чего не хватило ребятам, чтобы дожать соперника.

Не хватило свежести — играем через два дня на третий. Плюс сыграли наши внутренние проблемы — Кристиан Нобоа восстановился, но быстро устал. Первый тайм не планировали так играть — соперник использовал быстрые атаки с передачами за линии обороны, было непросто. У «Локомотива» хороший атакующий потенциал. Тем не менее мы искали хорошие моменты, не хватило точности. Но мы довольны одним очком, ребята провели насыщенный график, мастерство и героизм. Да, не всё получается, — начал Федотов.

— В перерыве провели замену Михи Мевли на Дмитрия Полоза. С чем связано такое решение?

— Она была связана с травмой, у нас остался 18-летний мальчик, которому пока ещё рановато появляться на поле, поэтому мы перешли на схему с четырьмя центральными защитниками, поэтому выпустили Дмитрия Полоза.

— Есть ли решение по Кокорину в участии матча с «Зенитом»?

— Пока решения нет, потому что там прописана серьёзная сумма.

Для наставника «красно-зелёных» Марко Николича каждая игра — хождение по лезвию ножа. Болельщики всё никак не могут принять нового специалиста, скандируя знаменитую песню про Юрия Сёмина и требуя увольнения генерального директора Василия Кикнадзе. Но иностранный тренер всячески показывает силу духа и не реагирует на подобные выкрики. Всё точно покажет время и успех, но в субботу ни одно, ни другое было не на его стороне.

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич отреагировал на нулевую ничью в матче 26-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи» и отменённые голы.

— К сожалению, мы потеряли два очка. Понятно, что команды приезжают играть в оборонительный футбол, по моим ощущениям, у нас было 80 процентов владения мячом во втором тайме, но нам не хватает эффективности в завершающей стадии, мы даже не смогли реализовать пенальти. Нужно быть более голодными до голов и стараться быть более эффективными. Больших проблем перед нашими воротами не было — это позитивно, но очевидно, что нам надо находить пути решения, когда соперник защищается вдесятером, — начал Николич.

— Как относитесь к решению арбитров трижды не засчитывать ни один гол из трёх возможных?

— Я уже давно говорил, что не люблю систему VAR, потому что остановки немного «кушают», убивают душу футбола, но комментировать эти решения бессмысленно. У арбитров было время посмотреть и оценить, были ли там офсайды или нет.

— Судя по всему, можно поздравить «Зенит» с чемпионством?

— Мы не можем претендовать по объективным причинам на чемпионство, нам нужно решать другие проблемы.

— Как себя чувствует Маринато Гильерме? Будет ли он готов к следующей игре?

— Надеюсь, что он поправится.

— «Локомотив» должен обыгрывать такие команды, как «Крылья Советов» и «Сочи», но тем не менее чего-то не хватает. В конце матча не видно, чтобы «железнодорожники» активно прессинговали. Чего не хватает ребятам?

— С «Крыльями» мы забили на последней минуте, в этот раз не реализовали пенальти. Но речь не идёт о пяти минутах матчей, а о девяносто. Мы не можем всё перевести в спокойное русло. Нам очень сложно сломать оборону соперника, который приезжает и защищается всей командой.

— Совершенно очевидно, что команда испытывает кадровые проблемы. Игроков не хватает — лазарет полный. Есть понимание, когда скамейка пополнится и вы сможете использовать всех игроков?

— Это не совсем та ротация, которую я бы хотел видеть. Сейчас мы в конце чемпионата, и не стоит вопрос раскрытия талантов. Мацей Рыбус не был готов к игре, Станислв Магкеев не был идеально готов к игре, как и Дмитрий Рыбчинский с Тимуром Сулемеймановым. Магкеев и Рыбус будут готовы к следующей игре, по Дмитрию Баринову остаются сомнения.