Центральным матчем 27-го тура Российской премьер-лиги станет игра между «Спартаком» и «Локомотивом». NEWS.ru вспоминает историю противостояний двух столичных команд и прикидывает шансы «красно-белых» реабилитироваться перед болельщиками.

«Железнодорожники» после рестарта чемпионата набрали восемь очков, оказавшись сильнее «Оренбурга» (1:0) и казанского «Рубина» (2:0), а также сыграв вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и «Сочи» (0:0). Все мячи на счету полузащитника Алексея Миранчука. «Красно-белые» же не могут похвастаться похожими результатами — за их плечами победа в Туле над «Арсеналом» (3:2), ничья с «Уфой» (0:0) и поражения ЦСКА (0:2) и «Тамбову» (2:3).

Бывший голкипер «красно-зелёных» Руслан Нигматуллин считает, что обе команды сейчас проживают не лучшие времена, теряя много очков даже дома.

Этот матч — возможность выбраться из кризиса, как это совсем недавно удалось «армейцам», которые, проиграв «Зениту», начали побеждать. Не вижу сейчас ни у кого особых преимуществ, но с небольшим плюсиком проголосую за «Локомотив». Мне кажется, у «железнодорожников» более отлаженная игра, которую заложил Юрий Павлович Сёмин, а Марко Николич пытается её продолжать, хоть и теряет очки. Руслан Нигматуллин бывший вратарь сборной России по футболу бывший вратарь сборной России по футболу

Сергей Булкин/NEWS.ru

Объективно, в этой встрече «Спартак» точно не выглядит фаворитом. Однако наставник «красно-белых» Доменико Тедеско хотя бы знает, как выстраивать игру против соперника, в отличие от Марко Николича. Для серба эта встреча станет первой, ещё и в гостях. Тедеско уже побеждал «железнодорожников»: в 14-м туре чемпионата страны со счётом 3:0, затем сыграл вничью (1:1) в основное время на международном зимнем турнире в Катаре в феврале, но уступил в серии пенальти (2:4). Так что, в целом — шансы есть.

Тем не менее бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Масалитин фаворитом назвал «красно-зелёных».

Судя по последним играм, конечно, предпочтительней выглядит «Локомотив». Но на примере ЦСКА, который не так давно играл со «Спартаком», можно сделать вывод, что фаворита в таких играх нет. На бумаге — да, лучше выглядит «Локо»: и состав более или менее стабилизированный, и очки команда набирает. Валерий Масалитин советский и российский футболист советский и российский футболист

Он добавил, что футболисты прекрасно знают друг друга. Может быть, конечно, Тедеско сможет привнести что-то новое, учитывая, что наставник уже встречался с «железнодорожниками», но сами ребята знают, на что способен соперник. А Николич ни на что не сможет повлиять.

Вообще, за всю российскую историю противостояний «Спартак» встречался с «Локо» 66 раз, из которых 29 раз побеждал и 22 оставался поражённым.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что гостям будет сложнее. И дело совсем не в атмосфере на стадионе — «Локо» претендует на Лигу чемпионов, и проигрывать подопечным Марко Николича совершенно нельзя.

«Спартаку» в чемпионате уже ничего не светит, поэтому никакой нервозности и напряжённости у команды не будет. «Локомотиву» же категорически нельзя даже вничью играть, потому что «Краснодар» наступает на пятки. Думаю, «железнодорожникам» будет сложнее, тем более «красно-белые» после таких обидных двух поражений, а особенно последнего «Тамбову», должны реабилитироваться, да и по подбору игроков команда не уступает. Так что, наверное, шансы равны. Андрей Червиченко бывший владелец ФК «Спартак» (Москва) бывший владелец ФК «Спартак» (Москва)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Он не верит в перспективу тренера Николича.

Пока коллектив доезжает на багаже Сёмина. Поэтому у «Спартака» в этом плане тоже есть некоторое преимущество. Посмотрим, как звёзды сойдутся, — утверждает он.

«Спартак» на своём поле принимал «красно-зелёных в Премьер-лиге 28 раз, из которых 15 раз оказался сильнее соперника и три раза показал ничейный результат.

Экс-нападающий «железнодорожников», а ныне советник президента клуба Дмитрий Булыкин уверен, что команда серба приложит максимум усилий для победы.

«Спартак» играет на своём стадионе, а родные стены всегда помогают. «Локомотиву» будет тяжело, но учитывая, что «красно-зелёные» сражаются за путёвку в Лигу чемпионов, думаю, приложат максимум усилий, чтобы победить. Однако расцениваю шансы 50 на 50, а болеть буду, естественно, за «Локомотив». Дмитрий Булыкин бывший футболист сборной России бывший футболист сборной России

По мнению Булыкина, «Спартак» после поражения «Тамбову» выглядит как раненый зверь. Тедеско и команда захотят сыграть как можно лучше.