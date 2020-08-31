Пять фишек РПЛ: прощание с Миранчуком и «настоящий татарин» Слуцкий

Прощание «железнодорожного» брата, высокий полёт «красно-белой» перчатки, полиглот Слуцкий, супергол Жамалетдинова в ворота «Динамо», ритуал Медведева — NEWS.ru представляет подборку самых ярких событий очередного тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Чао, Алекс!

Самым интересным в матче чемпиона и вице-чемпиона страны стало то, что произошло после финального свистка. Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» на «РЖД Арене» честно катали вату, поэтому нулевой ничьей в поединке двух представителей нашей страны в Лиге чемпионов никто особо не удивился. Напротив, этот результат многие восприняли с облегчением — в первую очередь потому, что оба фаворита накануне паузы на матчи сборных избежали поражения и не испортили окончательно настроение себе и своим болельщикам.

Но когда жалкая пародия на футбол закончилась, на газон стадиона в Черкизове вышел Алексей Миранчук с микрофоном, чтобы попрощаться с фанатами «красно-зелёных». Момент получился волнующим и трогательным, в том числе и для самого хавбека «Локо». Не случайно Лёша делал паузы между фразами, чтобы побороть накатывавшие слёзы, и изредка подглядывал в гаджет, чтобы от волнения не забыть набросанную по такому случаю небольшую речь.

Позже пресс-атташе клуба Кирилл Брейдо в соцсетях поделился, насколько непросто было организовать этот выход Миранчука на прощальный поклон.

Всё действительно решалось и делалось во многом на свой страх и риск и исключительно во время матча. Этого не должно было быть сегодня. Но лучше это было сделать спонтанно, когда замерцала возможность, чем не делать вовсе. И слёзы всех, кто стоял рядом — тому подтверждение, — признался Брейдо.

Проблема была в том, что «Локомотив» и новый клуб Миранчука — итальянская «Аталанта» — как раз в этот момент согласовывали последние детали трансфера, стоимость которого оценивается в €14,5 млн. Однако окончательно переход футболиста считается оформленным, когда он пройдёт медобследование в новом клубе и подпишет личный контракт. На момент импровизации с выходом на поле с микрофоном Алексей ещё не сделал всего этого, а потому пресс-службе «Локо» стоит выразить уважение за оперативность. Да и болельщикам момент прощания с любимым футболистом наверняка запомнится на долгие годы.

Сорвать маску и бросить перчатку

Бесцветная ничья «Зенита» в Черкизово позволила случиться тому, чего не происходило три года, три месяца и девять дней. Именно столько времени прошло с того момента, когда московский «Спартак» в последний раз занимал первое место в турнирной таблице РПЛ. Было это 21 мая 2017 года — в день окончания того самого чемпионата страны, который тогдашние подопечные Массимо Карреры убедительно выиграли.

И вот теперь «красно-белые» снова взобрались на самую вершину, опередив после шестого тура не только петербуржцев (на одно очко), но и их сочинский фарм-клуб (на целых два). Южане, кстати, имели шанс сохранить двоевластие в таблице, но, видимо, постеснялись лезть поперёд батьки в пекло и отодвигать «Зенит» аж на третью строчку. Поэтому и удовлетворились также нулевой ничьей в домашнем поединке с «Уралом».

Образно говоря, Доменико Тедеско, идущий ныне по стопам Карреры и жаждущий повторить успех итальянца (при этом Тедеско тоже наполовину итальянец, хотя и с немецким «акцентом»), успешно срывает со «Спартака» — да и с себя тоже — защитную маску (тем более Роспотребнадзор не возражает) и старается привить команде узнаваемый атакующий стиль. И вот уже вновь актуальными становятся разговоры о перчатке, которую перед стартом сезона грозился бросить «Зениту» новый гендиректор «красно-белых» Шамиль Газизов.

Впрочем, у президента «сине-бело-голубых» Александра Медведева на сей счёт есть свое мнение. Как обычно весьма оригинальное — пусть хотя бы и в деталях.

Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга не долетела. Отставание в одно очко после шести туров — это не перчатка. Её ещё где-то ткут, — с улыбкой изрёк Александр Иванович на выходе с «РЖД Арены» после вызывающих зевоту 0:0 его «Зенита» с «Локомотивом».

Наставник петербуржцев Сергей Семак после матча тоже высказывался в таком ключе, что, мол, ничего страшного, что чемпион второй матч подряд не может забить (до этого было поражение 0:1 от «Динамо») — просто сейчас в атаке не хватает свежести и движения. Вот пройдёт пауза в РПЛ на матчи сборных, некоторые игроки получат передышку — и всё встанет на свои места.

Что ж, посмотрим, знающие люди обычно слов на ветер не бросают. Это ж не перчатка, в конце концов! Ну а пока на первом месте — «Спартак». Впервые за три года, три месяца и девять дней.

«Ничейная» тюбетейка Леонида Викторовича

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в очередной раз доказал, что именно он в нашем сером и унылом чемпионате — одна из самых ярких и интересных персон. В преддверии очередного домашнего матча своей команды с «Тамбовом», дата проведения которого совпала с отмечавшимся в столице Татарстана Днём города и столетним юбилеем республики, Леонид Викторович облачился в национальный костюм, надел тюбетейку и на татарском языке произнёс краткую поздравительную речь.

Дорогие болельщики! От всей души поздравляю вас с Днём республики и с Днём города Казань! Приглашаю вас отметить праздник вместе с нами. Приходите 30 августа на «Ак Барс Арену» на матч «Рубин» — «Тамбов», нам очень нужна ваша поддержка! Мы «Рубин», нас не остановить! — без запинки произнёс Слуцкий в этом видеоролике.

Хотя злые языки утверждают, что главный тренер «Рубина» просто читает написанный текст, как тактический конспект перед тренировкой.

Но это на самом деле не так важно. Главное, что этот специалист ломает все каноны и сметает стереотипы о российских футбольных тренерах как о мрачных, необщительных и косноязычных персонажах. Как здесь не вспомнить, что Леонид Викторович частенько бывал гостем на играх КВН (и даже входил в жюри Клуба весёлых и находчивых), читал рэп и публично пускался в танцы, ничуть не огорчаясь тому, что эти видео затем быстро завоёвывали Интернет. А то самое знаменитое фото, где Слуцкий с аппетитом поедает гамбургер в ресторане фаст-фуда, лишний раз напоминает, что ничего человеческое этому футбольному специалисту не чуждо.

Вот только одна неувязочка вышла: «Рубин» после перевоплощения своего наставника обыграть «Тамбов» не смог. Если бы не дубль недавнего новобранца команды Джордже Деспотовича, казанцы и вовсе могли проиграть. Ничья 2:2 далеко не с самым топовым соперником наверняка не порадовала и Слуцкого, который теперь не один раз подумает, стоит ли перед следующим матчем надевать «нефартовую» тюбетейку.

Голевой затылок Жамы

Пока в Татарстане пытались совместить футбол с празднованием Дня города и юбилея республики, в соседней Башкирии тоже не сидели сложа руки. «Уфе» без всяких торжеств очки нужны позарез, поскольку старт чемпионата у команды Вадима Евсеева явно не удался — четыре набранных очка после пяти игр и место в зоне стыковых матчей.

А в гости пожаловало московское «Динамо», которое нынче на ходу и в предыдущем туре нанесло первое за 11 месяцев поражение «Зениту». Мало того, в концовке первого тайма «бело-голубые» усилиями Клинтона Нжи открыли счёт и в поединке с уфимцами.

Кто знает, удалось бы хозяевам отыграться, если бы не акробатический этюд в исполнении Тимура Жамалетдинова на 59-й минуте встречи. Откликнувшись на навес Александра Сухова с правого фланга, бывший полузащитник ЦСКА блеснул невероятной координацией. Находясь спиной к воротам да ещё и полуприсев, он затылком перебросил мяч через голкипера Антона Шунина. На помощь Жаме пришла и перекладина, рикошетом от которой мяч влетел в ворота.

В общем, какой смысл описывать такую красоту, если можно увидеть её своими глазами:

Вне всякого сомнения, этот гол будет претендовать на звание самого красивого и эффектного по итогам нынешнего чемпионата. Правда, «Уфе» он принёс не победу, а лишь ничью. Но всё равно, есть такое ощущение, что затылок Жамалетдинова в этом туре оказался гораздо круче тюбетейки Слуцкого.

Обряд колдовства с одобрения госкорпорации

Закольцовывая события шестого тура РПЛ, снова возвращаемся к его главному матчу. Прежде чем «Зенит» и «Локомотив» вышли на поле «РЖД Арены», там состоялся странный ритуал в исполнении всё того же президента петербургского клуба Александра Медведева. За час до начала встречи Александр Иванович побродил по кромке поля, проделав некие манипуляции с угловыми флажками и прикоснувшись к штангам ворот разными частями тела.

Возможно, в условиях всеобщей истерии вокруг судейства и сверхпристального внимания к работе арбитров в недрах «Газпрома» созрел новый сценарий обеспечения главной команде страны положительных результатов. Президент клуба лично взял на себя ответственную миссию проведения «воспитательных бесед» с обязательными атрибутами футбольной арены на гостевом стадионе. Проще говоря, мы имели возможность лицезреть обряд колдовства с элементами заговора (в данном случае не против «Спартака») с одобрения госкорпорации.

Но, увы, то ли Александр Иванович волшебные слова напутал, то ли у ворот на «РЖД Арене» слишком сильное биополе, но зловещее шептание президента «Зенита» за час до игры сработало лишь наполовину. Да, петербуржцы не пропустили (точнее, пропустили, но гол Дмитрия Рыбчинского отменили из-за мифического офсайда), но ничего и не забили. А уж играли подопечные Сергея Семака совсем непонятно во что.

Впрочем, что мы всё об обрядах да ритуалах! Может, Александр Иванович всего лишь перчатку искал. Ту самую, которую Газизов и «Спартак» бросили «Зениту».