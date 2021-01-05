Призёр чемпионата Европы по футболу Де Санктис попал в реанимацию после ДТП

https://static.news.ru/photo/20a670ea-504b-11eb-aee3-fa163e074e61_660.jpg Морган де Санктис Фото: vk.com/newscalcio

43-летний серебряный призёр чемпионата Европы по футболу 2012 года в составе сборной Италии Морган де Санктис перевернулся на своём автомобиле и угодил в реанимацию.

Экс-голкипер получил тяжёлые травмы. Медики диагностировали у него переломы рёбер, спины и травму головы. Хирургам пришлось удалить спортсмену селезёнку, а также остановить посттравматическое кровотечение. Сейчас здоровью футболиста ничего не угрожает. Де Санктис находится в сознании, сообщает издание Il Messaggero.

Голкипер выступал за «Пескару», «Ювентус», «Удинезе», «Рому» и «Наполи» (все эти клубы из Италии), испанскую «Севилью», турецкий «Галатасарай» и «Монако». В 2012 году футболист дошёл до финала чемпионата Европы, где сборная Италии проиграла Испании со счётом 0:4. Сейчас спортсмен является директором «Ромы».

Ранее полузащитник испанской «Барселоны» Артур Мело попал в автомобильную аварию. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Игрок на своём Ferrari вылетел с дороги и врезался в столб. Машина получила серьёзные повреждения, а сам футболист не пострадал. Прибывшие полицейские установили, что Мело пьян.

В Гане в ДТП с автобусом погибли восемь футболистов молодёжной лиги. Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением и слетел с дороги в реку. Шесть футболистов погибли на месте, двое умерли в больнице.

Как писал NEWS.ru, полузащитник бразильского футбольного клуба «Крузейро» Энрике упал на автомобиле со скалы высотой 200 метров. Игрок отделался ссадинами. Он не смог объяснить причины произошедшего. Чтобы вытащить спортсмена, потребовалось использовать четыре пожарных машины.