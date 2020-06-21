Пресс-атташе «Спартака» Лисин покинул свой пост

https://static.news.ru/photo/67ac1cf0-b407-11ea-9cd8-fa163e074e61_660.jpg Антон Лисин Фото: spartak.com

Директор департамента по связям с общественность футбольного клуба «Спартак» (Москва) Антон Лисин покинул свой пост.

В разговоре с NEWS.ru, отвечая на вопрос, действительно ли он покинул «Спартак», Лисин поблагодарил за оценку его работы и заявил: «Все будет хорошо».

По данным Telegram-канала «Дай ударитЪ», у пресс-атташе возник конфликт с директором фонда «Спартак-Дети» Ириной Разинькиной, которая хорошо дружит с супругой владельца клуба Леонида Федуна.

Многие спортивные журналисты отмечают высокий профессионализм Лисина и высказывают ему поддержку.

Лисин был назначен на пост пресс-атташе «красно-белых» в июне прошлого года. До работы в «Спартаке» он был пресс-атташе оргкомитета чемпионата мира по футболу-2018 в России, а также работал в аналогичной должности в оргкомитете Евро-2020.

Сообщается, что место Лисина займёт Антон Фетисов.