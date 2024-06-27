Появилось видео прыжка болельщика на Роналду после матча Евро-2024 Болельщик спрыгнул с трибуны на Роналду после матча Евро-2024

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Болельщик прыгнул с на Криштиану Роналду трибун после матча чемпионата Европы Грузия — Португалия. Видеозапись инцидента в соцсети Х опубликовал пользователь TimelineCR7.

На записи видно, как португальский футболист в сопровождении стюардов идет в подтрибунное помещение. Перед самым входом на Роналду сверху прыгает болельщик. Охрана спасла капитана португальской сборной. В последний момент стюарды заблокировали Роналду, спасая его от серьезной травмы.

Сборная Грузия по футболу выиграла у Португалии в заключительном матче группового этапа Евро-2024 и вышла в плей-офф турнира. Встреча завершилась победой грузинских спортсменов со счетом 2:0. Голами в составе сборной отметились Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе. Грузия впервые в истории вышла в плей-офф Евро-2024. На следующем этапе турнира грузинских футболистов будет ждать противостояние со сборной Испании.

Инцидент с Ронладу не был первым происшествием на Евро-2024. Ранее генеральный секретарь Сербского футбольного союза Йован Шурбатович информировал, что национальная сборная может отказаться от участия в чемпионате Европы. По его словам, это произойдет, если УЕФА не накажет команды Албании и Хорватии, чьи болельщики выкрикивали оскорбления в адрес сербов. Фанаты на трибунах скандировали Ubij Srbina, что переводится как «убей серба».